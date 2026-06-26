Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στην Κόρινθο, στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Τροχαίο Παράσυρση

Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στην Κόρινθο, στο νοσοκομείο η ανήλικη

Εξετάζεται το ενδεχόμενο της διακομιδής της 112χρονης σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα

Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στην Κόρινθο, στο νοσοκομείο η ανήλικη
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 12χρονης σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, περίπου στις 14:30 ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε την 12χρονη κάτω από άγνωστες συνθήκες. 

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει  στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.
 
Οι θεράποντες ιατροί οι οποίοι εξετάζουν την 12χρονη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της διακομιδής της σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. 

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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