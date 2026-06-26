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Ανατροπή με τον θάνατο 57χρονου πατέρα στη Βρετανία: Τον πήρε ο ύπνος και έχασε τη ζωή του από μαχαίρι που είχε στο σακίδιό του
Ανατροπή με τον θάνατο 57χρονου πατέρα στη Βρετανία: Τον πήρε ο ύπνος και έχασε τη ζωή του από μαχαίρι που είχε στο σακίδιό του
Η αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και είχε συλλάβει τρία άτομα, όμως η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε πως ο θάνατος προκλήθηκε από ατύχημα
Ένας πατέρας με «καρδιά από χρυσάφι» πέθανε από αιμορραγία σε ένα παγκάκι δίπλα σε ποτάμι, αφού αποκοιμήθηκε κατά λάθος πάνω σε ένα μαχαίρι που βρισκόταν στο σακίδιό του, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών στη Βρετανία.
Ο Ρόμπερτ Μπράουν, 57 ετών, ένας πατέρας και παππούς που περιγράφεται από την οικογένειά του ως άνθρωπος με «καρδιά από χρυσάφι», έχασε τη ζωή του σε ένα απίστευτο δυστύχημα, όταν αποκοιμήθηκε πάνω σε ένα μαχαίρι που βρισκόταν στο σακίδιό του.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι δίπλα σε μονοπάτι κατά μήκος του καναλιού στο Νόρθαμπτον της Βρετανίας, το περασμένο καλοκαίρι. Ένας περαστικός ποδηλάτης ήταν εκείνος που τον βρήκε, αφού παρατήρησε αίμα να στάζει από τα κενά του καθίσματος.
Η ανακάλυψη, έγινε στις 6:30 το πρωί της 1ης Αυγούστου και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι επρόκειτο για δολοφονία. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στον ποταμό Νένε και προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων ως υπόπτων για φόνο, όμως όλοι αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος του Μπράουν πιθανότατα προκλήθηκε από ένα τραγικό ατύχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ ήταν μεθυσμένος, φέρεται να αποκοιμήθηκε στο παγκάκι και να έπεσε με το βάρος του πάνω στο σακίδιό του, μέσα στο οποίο υπήρχε το μαχαίρι.
Η λεπίδα, μήκους 13 εκατοστών, διαπέρασε την τσάντα και τα τρία στρώματα του παλτού του, προκαλώντας τραύμα στο χέρι του. Παρότι δεν τραυματίστηκε κάποια αρτηρία, υπέστη μεγάλη απώλεια αίματος από το τραύμα με αποτέλεσμα τον θάνατο του.
Οι έρευνες της αστυνομίας ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, με τους αξιωματικούς να καταλήγουν ότι το τραύμα «πιθανότατα προκλήθηκε ακούσια από τον ίδιο». Η ανώτερη ιατροδικαστής του Νόρθαμπτονσαϊρ, Άνν Πέμπερ, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγικό ατύχημα».
Τα ευρήματα από το μαχαίρι ενίσχυσαν το συμπέρασμα των αρχών, καθώς δεν εντοπίστηκε αίμα στη λεπίδα, όμως βρέθηκαν ίνες από το παλτό του και ίχνη DNA που αντιστοιχούσαν στον ίδιο τον Μπράουν.
Ο Ρόμπερτ Μπράουν, 57 ετών, ένας πατέρας και παππούς που περιγράφεται από την οικογένειά του ως άνθρωπος με «καρδιά από χρυσάφι», έχασε τη ζωή του σε ένα απίστευτο δυστύχημα, όταν αποκοιμήθηκε πάνω σε ένα μαχαίρι που βρισκόταν στο σακίδιό του.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι δίπλα σε μονοπάτι κατά μήκος του καναλιού στο Νόρθαμπτον της Βρετανίας, το περασμένο καλοκαίρι. Ένας περαστικός ποδηλάτης ήταν εκείνος που τον βρήκε, αφού παρατήρησε αίμα να στάζει από τα κενά του καθίσματος.
Η ανακάλυψη, έγινε στις 6:30 το πρωί της 1ης Αυγούστου και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι επρόκειτο για δολοφονία. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στον ποταμό Νένε και προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων ως υπόπτων για φόνο, όμως όλοι αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος του Μπράουν πιθανότατα προκλήθηκε από ένα τραγικό ατύχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ ήταν μεθυσμένος, φέρεται να αποκοιμήθηκε στο παγκάκι και να έπεσε με το βάρος του πάνω στο σακίδιό του, μέσα στο οποίο υπήρχε το μαχαίρι.
Η λεπίδα, μήκους 13 εκατοστών, διαπέρασε την τσάντα και τα τρία στρώματα του παλτού του, προκαλώντας τραύμα στο χέρι του. Παρότι δεν τραυματίστηκε κάποια αρτηρία, υπέστη μεγάλη απώλεια αίματος από το τραύμα με αποτέλεσμα τον θάνατο του.
Οι έρευνες της αστυνομίας ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, με τους αξιωματικούς να καταλήγουν ότι το τραύμα «πιθανότατα προκλήθηκε ακούσια από τον ίδιο». Η ανώτερη ιατροδικαστής του Νόρθαμπτονσαϊρ, Άνν Πέμπερ, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγικό ατύχημα».
Τα ευρήματα από το μαχαίρι ενίσχυσαν το συμπέρασμα των αρχών, καθώς δεν εντοπίστηκε αίμα στη λεπίδα, όμως βρέθηκαν ίνες από το παλτό του και ίχνη DNA που αντιστοιχούσαν στον ίδιο τον Μπράουν.
Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο χιούμορ, αγάπη και διάθεση να βοηθά τους άλλους. «Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πάντα γεμάτος κέφι. Ήταν ο Πίτερ Παν της πραγματικής μας ζωής – το αγόρι που δεν μεγάλωνε ποτέ», ανέφεραν οι συγγενείς του.
Ο γιος του Ντάνιελ, η κόρη του Τόνια και τα εγγόνια του δήλωσαν ότι οι αναμνήσεις από εκείνον θα τους συντροφεύουν, ενώ η σύντροφός του Τζούλια τον χαρακτήρισε έναν ανιδιοτελή άνθρωπο που έβαζε πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του.
Ο ιατροδικαστής κατέγραψε τελικά την αιτία θανάτου ως θάνατο από ατύχημα.
Ο γιος του Ντάνιελ, η κόρη του Τόνια και τα εγγόνια του δήλωσαν ότι οι αναμνήσεις από εκείνον θα τους συντροφεύουν, ενώ η σύντροφός του Τζούλια τον χαρακτήρισε έναν ανιδιοτελή άνθρωπο που έβαζε πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του.
Ο ιατροδικαστής κατέγραψε τελικά την αιτία θανάτου ως θάνατο από ατύχημα.
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