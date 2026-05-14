Η Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, γιόρτασε 70 χρόνια πορείας, εμπιστοσύνης και εξέλιξης

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαίου 2026 στο Glasshouse Athens, με περισσότερους από 350 συμμετέχοντες, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, εκπροσώπους του κλάδου, συνεργάτες, πελάτες και εκπροσώπους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική πορεία μιας εταιρείας που από το 1956 έως σήμερα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της εμπιστοσύνης, της συνέπειας και της ανθρώπινης προσέγγισης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από γραφεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αποδεικνύοντας ότι η ενότητα υπερβαίνει τον ανταγωνισμό.Την εκδήλωση άνοιξε, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι η κοινή προσπάθεια όλων των ανθρώπων της αγοράς ενισχύει διαρκώς την ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου.Στη συνέχεια,, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή του Ομίλου, που πλέον ξεπερνά τα 104 χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της Απόλλων και τη στρατηγική σημασία της ως αναπόσπαστου μέλους της ευρύτερης οικογένειας του Ομίλου.Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ομιλία της, η οποία χαρακτήρισε το 2026 όχι απλώς ως επετειακή χρονιά, αλλά ως ορόσημο και αφετηρία μιας νέας εποχής για την εταιρεία. Όπως σημείωσε, τα 70 χρόνια της Απόλλων σηματοδοτούν το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου και την έναρξη ενός ακόμη πιο δυναμικού, με επίκεντρο την καινοτομία, την προσαρμοστικότητα και τη διαρκή εξέλιξη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αναφέρθηκε στη δική της 18χρονη πορεία στην εταιρεία, ευχαριστώντας την οικογένεια Σαρακάκη για τη διαχρονική εμπιστοσύνη, τους συναδέλφους και την ομάδα της για την αφοσίωση και την καθημερινή έμπνευση, καθώς και τους συνεργάτες και πελάτες που συμπορεύονται όλα αυτά τα χρόνια με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την, η οποία μίλησε για τις απρόβλεπτες διαδρομές της ζωής, τη δύναμη της προσαρμογής και τη σημασία της συνέχειας, στέλνοντας ένα μήνυμα αντοχής και αισιοδοξίας που ταίριαξε απόλυτα με το πνεύμα της επετείου.