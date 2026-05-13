Η Αθήνα υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»

Η καρδιά της Αθήνας θα χτυπήσει αυτή την Κυριακή στους ρυθμούς του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Τοεπιστρέφει για έκτη φορά και,μετατρέπει τηνσε έναν ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.Με ελεύθερη είσοδο για όλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά, να γνωρίσει σπουδαίους αθλητές και να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία που αναδεικνύει τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Η διοργάνωση, και τη συνεργασία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).Στο φετινό Πανόραμα θα παρουσιαστούν συνολικά: Μπότσια, Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, Βόλεϊ Καθιστών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, Ποδόσφαιρο Τυφλών και Παρά-Μπάντμιντον. Οι επισκέπτες θα μπορούν όχι μόνο να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις, αλλά και να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος καιφιλοδοξεί και φέτος να στείλει έναμέσα από τη δύναμη του αθλητισμού. Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει διαχρονικά την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τους Έλληνες αθλητές με αναπηρία, ως σταθερός υποστηρικτής από το 2018.ο Όμιλος στοχεύει μέσα από δράσεις και ενημερωτικές καμπάνιες να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα.Τηντο Μοναστηράκι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον Παραολυμπιακό αθλητισμό και να συμμετάσχουν σε μια