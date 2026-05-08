Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Σταγόνα τη σταγόνα, σχηματίζονται μικρά κρυστάλλινα δάκρυα που πέφτουν στη γη. Χωρίς βιασύνη. Χωρίς πίεση. Μόνο χρόνος, υπομονή και φύση σε απόλυτη αρμονία.Αυτά τα δάκρυα—πολύτιμα, αρωματικά, μοναδικά στον κόσμο—συλλέγονται στο χέρι. Καθαρίζονται ένα προς ένα, σαν να κρύβουν μέσα τους μια ιστορία. Γιατί πράγματι κρύβουν. Από αυτά τα δάκρυα γεννιέται το Skinos Mastiha spirit.Όχι απλώς ένα λικέρ, αλλά μια σύνθεση. Μέσα από μια προσεκτική απόσταξη που αιχμαλωτίζει την ψυχή της μαστίχας. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόσταγμα σύγχρονο και διαχρονικό μαζί—φρέσκο αλλά πολύπλοκο, απαλό αλλά ζωντανό. Σε κάθε γουλιά, υπάρχει το νησί. Η ξερή γη. Το καλοκαιρινό φως. Η αφοσίωση των ανθρώπων.O Skinos Mastiha spirit δεν είναι απλώς ένα ποτό. Είναι μια στιγμή Ελλάδας—κλεισμένη σε ένα μπουκάλι.Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα. Ως brand βαθιά συνδεδεμένο με τον τόπο και διεθνής πρεσβευτής της ελληνικής γεύσης, ο SKINOS αντιλαμβάνεται ότι η ανάπτυξη μιας κατηγορίας περνά και μέσα από τη θεσμική της ανάδειξη.Η ελληνική φιλοξενία και η γαστρονομία είναι άρρηκτα δεμένες με τα ελληνικά spirits, τα οποία δεν λειτουργούν απλώς ως τελευταίο στάδιο ενός γεύματος, αλλά ως ουσιαστικό στοιχείο ταυτότητας, μνήμης και εμπειρίας. Με αυτή τη φιλοσοφία, o Skinos Mastiha spirit αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δώσει θεσμικό βάρος στη spirit list των εστιατορίων, αναγνωρίζοντάς την ως σημείο συνάντησης παραγωγών, τόπων και της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας. Το βραβείο επιβραβεύει τους χώρους που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά spirits με γνώση, επιμέλεια και σεβασμό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης, συνεκτικής και διεθνώς αναγνωρίσιμης εικόνας στον φυσικό τους χώρο: το τραπέζι της ελληνικής φιλοξενίας.Πολλά συγχαρητήρια στο ΜΕΖΕΝ από το Βόλο!!