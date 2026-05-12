Ειρηνοδρομία και Παναγούλεια Αγίου Δημητρίου 2026: Μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για 43η χρονιά

Την Κυριακή 17 Μαΐου, τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Σας περιμένω όλες και όλους στην αφετηρία και να θυμάστε: Νίκη είναι η ατομική συμμετοχή!Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την Ειρηνοδρομία και τα Παναγούλεια 2026, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, χορηγών και μέσων ενημέρωσης.Στην έναρξη της συνέντευξης το λόγο πήρε οτονίζοντας ότι η πόλη εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία για την Ειρηνοδρομία 2026, ενός θεσμού με βαθύ συμβολισμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλης, που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του. Η Ειρηνοδρομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εκδηλώσεων μνήμης «Παναγούλεια», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη μνήμη του και είναι αφιερωμένες στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης.σημείωσε επίσης ότι η φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για 43η χρονιά, έχει εξελιχθεί σε ένα καταξιωμένο δρομικό γεγονός με ευρεία συμμετοχή, ξεπερνώντας τα όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου και αποκτώντας Παναττικό χαρακτήρα. Τόνισε δε, ότι η σημασία και ο συμβολισμός της ενισχύεται ακόμη περισσότερο στη σημερινή συγκυρία, όπου οι διεθνείς εξελίξεις υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά ένα διαρκές ζητούμενο που απαιτεί εγρήγορση και συλλογική δράση.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της συλλογικής συνείδησης.Η Ειρηνοδρομία 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, και περιλαμβάνει τις εξής διαδρομές:-Αγώνας δρόμου 10 χλμ. (Εκκίνηση 08:30)-Αγώνας δρόμου 5 χλμ. (Εκκίνηση 10:15)-Αγώνας δρόμου 2,5 χλμ. (Εκκίνηση 11:15)-Διαδρομή 1.000 μ. για παιδιά και συμμετοχή ευαισθησίας (Εκκίνηση 12:00)