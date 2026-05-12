Ειρηνοδρομία και Παναγούλεια Αγίου Δημητρίου 2026: Μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για 43η χρονιά
Ένας θεσμός με βαθύ συμβολισμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλης, που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του
Την Κυριακή 17 Μαΐου, τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Σας περιμένω όλες και όλους στην αφετηρία και να θυμάστε: Νίκη είναι η ατομική συμμετοχή!
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την Ειρηνοδρομία και τα Παναγούλεια 2026, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, χορηγών και μέσων ενημέρωσης.
Στην έναρξη της συνέντευξης το λόγο πήρε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου τονίζοντας ότι η πόλη εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία για την Ειρηνοδρομία 2026, ενός θεσμού με βαθύ συμβολισμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλης, που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του. Η Ειρηνοδρομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εκδηλώσεων μνήμης «Παναγούλεια», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη μνήμη του και είναι αφιερωμένες στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης.
Ο Στέλιος Μαμαλάκης σημείωσε επίσης ότι η φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για 43η χρονιά, έχει εξελιχθεί σε ένα καταξιωμένο δρομικό γεγονός με ευρεία συμμετοχή, ξεπερνώντας τα όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου και αποκτώντας Παναττικό χαρακτήρα. Τόνισε δε, ότι η σημασία και ο συμβολισμός της ενισχύεται ακόμη περισσότερο στη σημερινή συγκυρία, όπου οι διεθνείς εξελίξεις υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά ένα διαρκές ζητούμενο που απαιτεί εγρήγορση και συλλογική δράση.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της συλλογικής συνείδησης.
Η Ειρηνοδρομία 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, και περιλαμβάνει τις εξής διαδρομές:
-Αγώνας δρόμου 10 χλμ. (Εκκίνηση 08:30)
-Αγώνας δρόμου 5 χλμ. (Εκκίνηση 10:15)
-Αγώνας δρόμου 2,5 χλμ. (Εκκίνηση 11:15)
-Διαδρομή 1.000 μ. για παιδιά και συμμετοχή ευαισθησίας (Εκκίνηση 12:00)
Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος συμμετεχόντων από όλες τις ηλικίες.
Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση της Ειρηνοδρομίας τα τελευταία χρόνια, με την προσέγγιση μεγάλων εταιρικών χορηγών και χορηγών επικοινωνίας, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωση, στην ακτινοβολία, στη διεύρυνση και στην μεγαλύτερη επιτυχία του θεσμού. Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των σχολείων του Δήμου, ενισχύοντας έμπρακτα τη νέα γενιά.
Η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, σημείωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει κάθε χρόνο έμπρακτα την Ειρηνοδομία, γιατί αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και συμμετοχής των πολιτών, που αγκαλιάζει όλη την κοινωνία. Συνεχάρη δε, τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη για τη σπουδαία διοργάνωση που μεταλαμπαδεύει στις επόμενες γενιές τις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη συνέντευξη Τύπου στα φετινά Παναγούλεια, για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη και στη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Γιάννης Μαρκόπουλος, με τη συμμετοχή της Νατάσσα Μποφίλιου, της ορχήστρας «Παλίντονος Αρμονία», του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και της Παιδικής και Εφηβικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Αγίου Δημητρίου.
Όπως επισήμανε η Αγγελική Σαραβελάκη αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης: «Τα Παναγούλεια είναι μια ουσιαστική κοινωνική και πολιτιστική δράση που ενώνει την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει διαχρονικές αξίες για τις οποίες πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς. Φέτος τιμούμε τη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη με μια ξεχωριστή συναυλία – αφιέρωμα στον αξέχαστο Γιάννη Μαρκόπουλο, με τη συμμετοχή της Παιδικής και της Εφηβικής Χορωδίας του Ωδείου μας, που αποδεικνύει ότι η σύμπραξη τους με καταξιωμένους καλλιτέχνες είναι μια δέσμευση μας που γίνεται πράξη κάθε χρόνο. Η χαρά μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί συμμετέχει στη συναυλία ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ωδείου μας, Δημήτρης Παπαθεοδώρου, στο πιάνο και ο καθηγητής κιθάρας του ωδείου, Βασίλης Μαστοράκης — αμφότεροι συνεργάτες του Γ. Μαρκόπουλου, επί σειρά ετών. Φέτος, για πρώτη φορά στο πλαίσιο των Παναγούλειων θα παρουσιαστούν στο κοινό σπάνιες φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα του Αλέξανδρου Παναγούλη, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του. Σας περιμένουμε το Σάββατο 16 Μαΐου όλες και όλους σε μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές μας».
Από την πλευρά του ο Παντελής Ζωΐλης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Επικοινωνίας του Δημότη, επισήμανε: «Ο Δήμος μας διοργανώνει την «Ειρηνοδρομία 2026» στη μνήμη του εμβληματικού αγωνιστή του αντιδικτατορικού αγώνα, Αλέξανδρου Παναγούλη σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας! Ο αθλητισμός αποτελεί ισχυρό μέσο προώθησης της ειρήνης, της φιλίας και της ισότητας, ενώνοντας ανθρώπους πέρα από πολιτικές ή πολιτισμικές διαφορές. Προάγει την αλληλεγγύη, την ισότητα, το σεβασμό στον αντίπαλο και την ομαδικότητα. Δεν είναι, απλώς, σωματική άσκηση, αλλά ένα παγκόσμιο γεγονός για την καλλιέργεια διαλόγου και κατανόησης μεταξύ των λαών. Με την Ειρηνοδρομία θέλουμε να ακουστεί από το Δήμο μας, από τον Άγιο Δημήτριο και την Δίβρη Ηλείας (γενέτειρα του αγωνιστή Αλέκου Παναγούλη) έως την άκρη της Γης, η φωνή μας, η κραυγή μας, για Ειρήνη Ελευθερία και κατάπαυση του πυρός παντού».
Στο πάνελ της συνέντευξης συμμετείχαν πολλές μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού, Ολυμπιονίκες, Βαλκανιονίκες και εθνικοί πρωταθλητές που τόνισαν την αξία της Ειρηνοδρομίας, ως ένα καταξιωμένο δρομικό γεγονός, μαζικού αθλητισμού που ενώνει όλες τις ηλικίες και διαιωνίζει τα αθλητικά ιδεώδη σε συνδυασμό με τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα έδωσαν το παρών οι: Πέτρος Γαλακτόπουλος, αργυρός ολυμπιονίκης στην ελληνορωμαϊκή πάλη, Νίκος Σκαφίτης, χάλκινος ολυμπιονίκης κωπηλασίας, η Σταυρούλα Ζυγούρη, ολυμπιονίκης και γραμματέας του Σ.Ε.Ο, η Ιωάννα Μπούζιου, ολυμπιονίκης στο σοφτ-μπολ, Μαρία Κάσσου, πανελλήνια πρωταθλήτρια - βαλκανιονίκης και παγκόσμια ρεκορντγούμαν σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, Ελπίδα Τόκα, πανελλήνια πρωταθλήτρια στα 400μ εμπόδια, Γιώργος Σταμούλης, μαραθωνοδρόμος, βαλκανιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδας στα 3.000μ με φυσικά εμπόδια και η Ξένια Στάθη - Προέδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.).
Τη Συνέντευξη Τύπου τίμησαν με την παρουσία τους, ο αδελφός του Αλέξανδρου Παναγούλης, Στάθης Παναγούλης και η γραμματέας του αείμνηστου αγωνιστή Ελένη Μπούρου.
Παρέστησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι: Γεώργιος Κάππος, Ευάγγελος Μπούρης, Μιχάλης Καραϊσκάκης, Θανάσης Μπαμπάνας, Γιώργος Ταμπακόπουλος, Μάριος Ιωάννης Μπάντος, Βασιλική Βαζαίου, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Ελένη Κοντόγγονα, Αλέκα Γιαννοπούλου, Βασίλης Ζηνόβης, Παναγιώτης Κοκκώνης και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Παπατριανταφύλλου, επικεφαλής της παράταξης "Αγαπάμε την Πόλη μας τον Άγιο Δημήτριο".
Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην Ειρηνοδρομία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης, ελευθερίας και αλληλεγγύης.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Πολυνίκης μαραθωνοδρόμος, Νίκος Πολιάς.
Οι εγγραφές για την Ειρηνοδρομία 2026 συνεχίζονται για λίγες ακόμα ημέρες στον σύνδεσμο: https://www.eirinodromia.gr/registration.html
