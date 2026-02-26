Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26: το πιο διαισθητικό Galaxy AI smartphone μέχρι σήμερα

Κλείσιμο

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26, η οποία ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες Galaxy AI λειτουργίες και είναι σχεδιασμένη για να απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες που οι χρήστες πραγματοποιούν στο smartphone τους. Από την διαχείριση προγράμματος και την αναζήτηση πληροφοριών, μέχρι τη λήψη και την επεξεργασία περιεχομένου, η σειρά Galaxy S26 μειώνει τα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση εργασιών. Τα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra διαχειρίζονται σύνθετες εργασίες στο παρασκήνιο, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και όχι στον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.Η τρίτη γενιά AI smartphone της Samsung σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι πιο προηγμένες δυνατότητες της εταιρείας να συνεργάζονται αρμονικά ως ένα ενιαίο σύνολο. Αυτή η ισχυρή βάση επιδόσεων, συστήματος κάμερας και Galaxy AI παρέχει στους χρήστες της σειράς Galaxy S26 την σιγουριά να βασίζονται στο smartphone τους, όσον αφορά στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.Βασιζόμενο σε δεκαετίες καινοτομίας της Samsung στην τεχνολογία οθονών, το Galaxy S26 Ultra εισάγει την πρώτη ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για προστασία της ιδιωτικότητας σε επίπεδο pixel. Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει, επίσης, ένα προσαρμοσμένο chipset και αναβαθμισμένη, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδια σειράς, διαχείριση θερμότητας — όλα ενσωματωμένα στο πιο λεπτό Samsung Galaxy S Ultra που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι κάτι στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται καθημερινά, σχεδιασμένη για να λειτουργεί με συνέπεια για όλους», δήλωσε ο TM Roh, Chief Executive Officer, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Device eXperience (DX) Division στη Samsung Electronics. «Με τη σειρά Galaxy S26, εστιάσαμε στο να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να μοιάζει αβίαστη, λειτουργώντας διακριτικά στο παρασκήνιο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία».Σχεδιασμένη για 24ωρη απόδοση, η σειρά Galaxy S26 βασίζεται στο πιο ισχυρό hardware που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε σειρά Galaxy S, με την υποστήριξη ενός ειδικά σχεδιασμένου chipset. Σε ολόκληρη τη σειρά, το Galaxy S26 είναι κατασκευασμένο για απόδοση AI, ενεργειακή αποδοτικότητα και διαχείριση θερμότητας, για να μπορούν οι χρήστες να βασίζονται στη συσκευή τους.Στο Galaxy S26 Ultra, ένας ειδικά σχεδιασμένος επεξεργαστής —— προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε CPU, GPU και NPU για την υποστήριξη ταχύτερων και ομαλότερων εμπειριών που διαρκούν.Η αύξηση της απόδοσης της CPU έως και 19% σημαίνει ότι το Galaxy S26 Ultra ανταποκρίνεται ταχύτερα και διαχειρίζεται έξυπνα σύνθετες εργασίες, ακόμη και όταν εκτελούνται πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Η βελτίωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, έως και κατά 39% στην απόδοση της NPU ενισχύει τις always-on λειτουργίες Galaxy AI που λειτουργούν απρόσκοπτα, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσουν μεταξύ εργασιών χωρίς καθυστέρηση ή διακοπή. Παράλληλα, η αύξηση έως 24% στην απόδοση της GPU, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, προσφέρει πλουσιότερα γραφικά και πιο ομαλή εμπειρία gaming.Για να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης, το Galaxy S26 Ultra εισάγει έναν ανασχεδιασμένομε θερμοαγώγιμο υλικό τοποθετημένο κατά μήκος των πλευρών του επεξεργαστή, επιτρέποντας στη θερμότητα να διαχέεται αποτελεσματικά σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας για να διατηρείται η συσκευή ψυχρή και σταθερή, ακόμη και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως gaming, multitasking και λήψη βίντεο. Για την υποστήριξη χρήσης, το Galaxy S26 Ultra φέρνει επίσης την, ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής φτάνοντας έως και 75% φόρτιση σε μόλις 30 λεπτά.Ενσωματωμένες στον επεξεργαστή, οι τεχνολογίες της Samsung ενισχύουν την οπτική απόδοση. Τοστα Galaxy S26+ και S26 Ultra βελτιστοποιεί την κλιμάκωση της εικόνας, ώστε οι φωτογραφίες και τα βίντεο να φαίνονται πλούσια και καθαρά με μια ματιά, ενισχύοντας την ευκρίνεια του κειμένου και των λεπτομερειών, ενώ παράλληλα εξομαλύνει τις υφές. Επιπλέον,για smartphones προσφέρει πιο διακριτικά και ζωντανά χρώματα, χάρη στην επεξεργασία εικόνας με τετραπλάσια ακρίβεια, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.Η σειρά Galaxy S26 δίνει έμφαση στη διαισθητική αλληλεπίδραση, στη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, μέσω του συστήματος κάμερας Galaxy. Με προσέγγιση που ενσωματώνει τη λήψη, την επεξεργασία και την κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο σε μια ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία, η δημιουργικότητα γίνεται φυσική και προσιτή, ακόμη και χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό ή τεχνικές γνώσεις.Στο, τα ευρύτερα διαφράγματα της κάμερας επιτρέπουν στο φως να φτάσει στον αισθητήρα, προσφέροντας καθαρές φωτογραφίες με πλούσιες λεπτομέρειες ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ακόμη και με ζουμ. Τοδιατηρεί το υλικό καθαρό και ζωντανό ακόμη και σε σκοτεινές σκηνές, είτε καταγράφοντας συναυλίες σε εσωτερικούς χώρους είτε στιγμές γύρω από μια φωτιά μετά το ηλιοβασίλεμα. Η λήψη βίντεο ενισχύεται περαιτέρω με τις, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, οι οποίες προσθέτουν μια επιλογή κλειδώματος οριζόντιου άξονα για σταθερότητα και εύκολο καδράρισμα, ακόμη και σε ανώμαλα μονοπάτια ή σε δραστηριότητες με γρήγορο ρυθμό. Το Galaxy S26 Ultra αποτελεί την πρώτη συσκευή Galaxy που υποστηρίζει το APV, έναν νέο κωδικοποιητή βίντεο (codec) επαγγελματικού επιπέδου, σχεδιασμένο να προσφέρει αποδοτική συμπίεση για επαγγελματικές διαδικασίες παραγωγής βίντεο υψηλής ποιότητας. Οι βελτιώσεις, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, στονεπεκτείνονται πλέον και στη selfie κάμερα, αποτυπώνοντας φυσικούς τόνους δέρματος και λεπτομέρειες.Η επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο είναι εξίσου εύκολη και απλή, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένα σε συχνές ροές εργασίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν αλλαγές γρήγορα και να ξεκλειδώνουν τη δημιουργικότητά τους χωρίς εξειδίκευση στο design., οι χρήστες μπορούν να γράψουν τι θέλουν να αλλάξουν σε μια εικόνα, με δικά τους λόγια. Η αλλαγή της σκηνής από μέρα σε νύχτα γίνεται γρήγορα με γραπτή εντολή. Μπορεί, επίσης, να προσθέσει στοιχεία σε εικόνες και να αποκαταστήσει τμήματα αντικειμένων που λείπουν, όπως μια μπουκιά από ένα κέικ. Λεπτομέρειες, όπως ένας λεκές σε ρούχα, μπορούν επίσης να «καθαριστούν» με τη νέα δυνατότητα του Galaxy AI, που μπορεί να αλλάζει ρούχα στις φωτογραφίες.