Καινούρια και συναρπαστική γευστική εμπειρία με τις θερμαινόμενες ράβδους τσαγιού

Οι νέες θερμαινόμενες ράβδοι τσαγιού με νικοτίνη iSENZIA, είναι ένα προϊόν που κάνει πράξη το #notobacco. Οι ράβδοι iSENZIA δεν περιέχουν καθόλου φύλλα καπνού αλλά αντίθετα, η σύνθεσή τους είναι ένα μίγμα φύλλων από τις ποικιλίες oolong και πράσινου τσαγιού, ενώ διαθέτουν τεχνολογία κάψουλας στο φίλτρο για πλούσια γεύση, μόνο με ένα κλικ.

Το λανσάρισμα του νέου προϊόντος γιορτάστηκε με ένα λαμπερό event στο αγαπημένο Anassa City Events, όπου το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό και μεγάλη περιέργεια τις τρεις ξεχωριστές γεύσεις iSENZIA, τα τρία μοναδικά zero tobacco crushes για απόλυτη γευστική ικανοποίηση. Κατ’ αρχάς το Watermelon Crush δημιουργήθηκε για όλους εμάς που αγαπάμε τη γλυκιά γεύση και το έντονο άρωμα του ζουμερού καρπουζιού όλο το χρόνο, και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Menthol Crush φτιάχτηκε για να μας προσφέρει μια δροσερή εμπειρία με νότες μέντας και τέλος, το Berry Crush το οποίο απελευθερώνει μοναδική γεύση από berries.Λαμπεροί προσκεκλημένοι, high-end διακόσμηση, όμορφα vibes, δυνατές μουσικές και πολλές εκπλήξεις, έδωσαν δυναμικό τόνο στο launch event για τα νέα nicotine tea sticks iSENZIA. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν παραπάνω από θετικές, καθώς σχηματίστηκαν ουρές γύρω από τα stand δοκιμής, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που, εκτός από την μοναδική γεύση, εντυπωσιάστηκαν και από την ευκολία στη χρήση. Έτσι γύρω από τα ειδικά σχεδιασμένα spots όπου ήταν τοποθετημένες σε περίοπτη θέση οι νέες γεύσεις, επικρατούσε το αδιαχώρητο και τα κινητά πήραν φωτιά από όσους ήθελαν να φωτογραφηθούν και να ανεβάσουν stories με #flavourthatmovesyou. Έτσι λοιπόν, όπως συμβαίνει με όλα τα glam parties που διοργανώνει το PULZE, το event έγινε αμέσως talk of the town μέσα από τα stories και τα videos που ανέβηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή στα social media.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έτρεχαν παράλληλα δύο activations, που έδιναν ένα πιο pop χαρακτήρα σε όλο πάρτι. Neon facepainting εμπνευσμένο από τα χρώματα των τριών γεύσεων περίμενε του πιο artistic τύπους, ενώ οι πιο fun χαρακτήρες τίμησαν και με το παραπάνω το ειδικά διαμορφωμένο photo booth όπου φωτογραφήθηκαν με συναρπαστικά props ανά χείρας, πάντα βασισμένα στο νέο προϊόν. Η μουσική έδινε στο event το απαραίτητο vibe με ιδιαίτερη έμφαση στους ήχους οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία που προσφέρουν οι ράβδοι iSENZIA. Ο dj και μουσικός παραγωγός Νίκος Μοφέσης, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις, επέλεξε κομμάτια που έδιναν έναν exclusive και κομψό χαρακτήρα στην εκδήλωση, ενώ το μουσικό συγκρότημα INCO με την πληθωρική παρουσία, ξεσήκωσε τους καλεσμένους με το που ακούστηκαν από το stage οι πρώτες νότες.Το PULZE βάζει στο επίκεντρο την καινοτομία και το γιορτάζει με κάθε ευκαιρία, κινητοποιώντας όλες τις αισθήσεις μας. Λάμψη και ανεβασμένα vibes, χορός και γευστική απόλαυση με τις θερμαινόμενες ράβδους τσαγιού iSENZIA μας συναρπάζουν, και ανανεώνουν το ραντεβού για το επόμενο glam party που θα αφήσει εποχή.