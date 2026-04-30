Η ΘΕΟΝΗ συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι προσφοράς στα ακριτικά νησιά

Πιστή στη δέσμευσή της για έμπρακτη κοινωνική προσφορά και στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό αποτύπωμα, η ΘΕΟΝΗ δίνει φέτος το «παρών» ως στρατηγικός υποστηρικτής στη δράση της +πλευσης (Σύμπλευσης), συμμετέχοντας ενεργά στον ετήσιο Διάπλου των ακριτικών νησιών.Η αποστολή, που ξεκίνησε με στόχο την ενίσχυση απομακρυσμένων νησιωτικών κοινοτήτων, ταξιδεύει και φέτος σε προορισμούς του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Σίκινος, η Φολέγανδρος, η Ηρακλειά, η Δονούσα, η Θύμαινα και οι Φούρνοι, καθώς και οι Οινούσσες και τα Ψαρά, μεταφέροντας μαζί της ένα πολύτιμο μήνυμα αλληλεγγύης και φροντίδας.Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η ΘΕΟΝΗ καλύπτει τις ανάγκες ενυδάτωσης της αποστολής. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη φιλοσοφία της ΘΕΟΝΗ, που αντιμετωπίζει το νερό ως πηγή ζωής, αλλά και ως αφορμή για προσφορά και σύνδεση με την κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καθημερινότητα απαιτεί μεγαλύτερη υποστήριξη και φροντίδα.Ο κ. Δημήτρης Τσέλιος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στη ΘΕΟΝΗ, η έννοια της προσφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια τη φύση του προϊόντος μας. Η συνεργασία μας με τη +πλευση (Σύμπλευση) αποτελεί μια πρωτοβουλία με βαθύ ανθρώπινο χαρακτήρα, που μας επιτρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στους οργανισμούς που προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη. Είναι τιμή μας να συμβάλλουμε σε ένα έργο που ταξιδεύει την έννοια της φροντίδας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.»Μέσα από τη συνέχιση και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, η ΘΕΟΝΗ επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, παραμένοντας ένας ουσιαστικός συνοδοιπόρος σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.