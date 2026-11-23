«Θάνατοι από απελπισία»: Η μάστιγα που πλήττει τους άνδρες – Ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη
«Θάνατοι από απελπισία»: Η μάστιγα που πλήττει τους άνδρες – Ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη
Αυτοκτονίες, ναρκωτικά και αλκοόλ στερούν πολύτιμα χρόνια ζωής από τους Ευρωπαίους - Μελέτη αποκαλύπτει μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες και ανησυχητική αύξηση της θνησιμότητας μετά την πανδημία
Έως και 26 μήνες προσδόκιμου ζωής χάνουν οι άνδρες σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης εξαιτίας των λεγόμενων «θανάτων από απελπισία», που συνδέονται με τις αυτοκτονίες, τη χρήση ναρκωτικών και την κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη, που καλύπτει σχεδόν 400 εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλες είναι οι ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, με τον Βορρά και την Ανατολική Ευρώπη να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες και τον ευρωπαϊκό Νότο να εμφανίζει σαφώς ευνοϊκότερη εικόνα. Παράλληλα, τα ευρήματα αναδεικνύουν μια ανησυχητική επιδείνωση της θνησιμότητας κατά την περίοδο της πανδημίας.
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Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη, που καλύπτει σχεδόν 400 εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλες είναι οι ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, με τον Βορρά και την Ανατολική Ευρώπη να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες και τον ευρωπαϊκό Νότο να εμφανίζει σαφώς ευνοϊκότερη εικόνα. Παράλληλα, τα ευρήματα αναδεικνύουν μια ανησυχητική επιδείνωση της θνησιμότητας κατά την περίοδο της πανδημίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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