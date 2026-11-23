Μερικά κλικ αρκούν για να ανακαλύψουμε δεκάδες ασφαλιστικά προγράμματα. Αρκούν, όμως, και για να επιλέξουμε το κατάλληλο; Η ψηφιακή ενημέρωση είναι σημαντική αλλά η συζήτηση με έναν ασφαλιστή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική πριν από την υπογραφή του συμβολαίου