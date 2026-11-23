Τι προσφέρουν διαδίκτυο και Τεχνητή Νοημοσύνη στα ασφαλιστήρια – Γιατί ο ασφαλιστής παραμένει απαραίτητος
Τι προσφέρουν διαδίκτυο και Τεχνητή Νοημοσύνη στα ασφαλιστήρια – Γιατί ο ασφαλιστής παραμένει απαραίτητος
Μερικά κλικ αρκούν για να ανακαλύψουμε δεκάδες ασφαλιστικά προγράμματα. Αρκούν, όμως, και για να επιλέξουμε το κατάλληλο; Η ψηφιακή ενημέρωση είναι σημαντική αλλά η συζήτηση με έναν ασφαλιστή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική πριν από την υπογραφή του συμβολαίου
Μια μεγάλη ευκολία στην πληροφόρηση για την ιδιωτική ασφάλιση έχει επιτευχθεί από τις εξελίξεις του ίντερνετ και την Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κάθε πολίτης σήμερα μπορεί εύκολα να μάθει για όποια ασφάλιση θέλει, για τα προγράμματα που διατίθενται στην αγορά και, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί και να αγοράσει ασφάλιση διαδικτυακά (μέσω ίντερνετ), αφού υπάρχουν και τέτοιες παροχές.
Ωστόσο, το κυρίαρχο θετικό γεγονός από την χρήση του ίντερνετ δεν αφορά στη διαδικτυακή αγορά ασφάλισης, αλλά στην ευκολία της ενημέρωσης. Η γνώση που μπορεί κάποιος να αποκτήσει μέσα από το διαδίκτυο για την ασφάλιση είναι ευρύτατη. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες ενημερώνονται, αποκτούν βασικές γνώσεις και, τελικά, δεν εμφανίζονται με άγνοια απέναντι στο θέμα της ασφάλισης και το τι προσφέρει η κάθε κατηγορία.
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Ωστόσο, το κυρίαρχο θετικό γεγονός από την χρήση του ίντερνετ δεν αφορά στη διαδικτυακή αγορά ασφάλισης, αλλά στην ευκολία της ενημέρωσης. Η γνώση που μπορεί κάποιος να αποκτήσει μέσα από το διαδίκτυο για την ασφάλιση είναι ευρύτατη. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες ενημερώνονται, αποκτούν βασικές γνώσεις και, τελικά, δεν εμφανίζονται με άγνοια απέναντι στο θέμα της ασφάλισης και το τι προσφέρει η κάθε κατηγορία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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