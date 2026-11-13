Η σπάνια περίπτωση του Καρλ που βλέπει τα μάτια της γάτας του στα πρόσωπα των ανθρώπων – Τι του συμβαίνει
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Η σπάνια περίπτωση του Καρλ που βλέπει τα μάτια της γάτας του στα πρόσωπα των ανθρώπων – Τι του συμβαίνει

Η σπάνια οπτική διαταραχή εμφανίστηκε στον 28χρονο Καρλ μετά από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο – Η «μεταφορά» λειτουργεί και αντίστροφα: Ανάλογα με το ποιον βλέπει πρώτο το πρωί, μπορεί να δει ανθρώπινα μάτια στη γάτα του

Η σπάνια περίπτωση του Καρλ που βλέπει τα μάτια της γάτας του στα πρόσωπα των ανθρώπων – Τι του συμβαίνει
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Πρόσωπα «δαιμονικά» που «γέρνουν» από τη μία πλευρά, αλλάζουν χρώμα ή αποκτούν μυτερά αυτιά: έτσι βλέπουν τους ανθρώπους όσοι ζουν με την προσωπομεταμορφοψία (PMO), μια σπάνια διαταραχή της όρασης. Νέα δημοσίευση στο Cortex προσθέτει μια ακόμη πιο ασυνήθιστη εκδοχή: ένας 28χρονος στις ΗΠΑ βλέπει στα ανθρώπινα πρόσωπα τα μάτια και τις ρίγες της γάτας του.

Η ονομασία της πάθησης προέρχεται από την ελληνική λέξη «πρόσωπο» και τον όρο «μεταμορφοψία», που περιγράφει την παραμορφωμένη αντίληψη των εικόνων. Διαφέρει από την προσωποαγνωσία, την αδυναμία αναγνώρισής τους: εδώ εμφανίζονται αλλοιωμένα σε σχήμα, υφή, θέση ή χρώμα, ενώ τα αντικείμενα και το υπόλοιπο σώμα παραμένουν συνήθως φυσιολογικά.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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