Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 3,25% σε εβδομαδιαία βάση – Κόπωση στις τράπεζες, ράλι στα διυλιστήρια

Κοντά στις 2.640 μονάδες παρέμεινε ο ΓΔ - Κέρδη 0,66% τον Νοέμβριο, στο 24,3% η φετινή απόδοση - Μάχες χαρακωμάτων στη Euronext Athens





Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,23 μονάδες ή -0,16% και έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.636,27 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.662,57 μονάδες. Κέρδη +3,25% σημείωσε ο ΓΔ σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ εντός του Νοεμβρίου κινείται ανοδικά κατά +0,66%. Η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +24,31%.







Διόρθωσαν οι τράπεζες Απώλειες -0,59% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.223,91 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,19% στις 6.769,27 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,67% στις 3.111,54 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε «άλμα» +5,76%.



Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,07 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Πειραιώς με 44,06 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,92 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για άλλες 50, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.







Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn διολίσθησε -3,42% στα 9,65 ευρώ και σε νέο χαμηλό πέντε ετών. Η ElvalHalcor κατέγραψε απώλειες -2,07% στα 3,55 ευρώ, ενώ πάνω από -1% έχασαν η Viohalco (-1,86% στα 15,82 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (-1,01% στα 13,72 ευρώ). Στον αντίποδα, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά +2,56% στα 62,1 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY (+1,95% στα 17,28 ευρώ), η Aktor (+1,18% στα 10,3 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+1,07% στα 12,33 ευρώ).



Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Fourlis υποχώρησε κατά -1,81% στα 3,8 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ράλι +3,31% έκανε η Qualco στα 6,25 ευρώ, με τζίρο άνω του 1,4 εκατ. ευρώ. Με κέρδη άνω του +1% ακολούθησαν η ΑΒΑΞ (+1,91% στα 3,47 ευρώ), ο ΟΛΘ (+1,81% στα 39,4 ευρώ), η Noval Property (+1,71% στα 2,38 ευρώ), η Bally’s Intralot (+1,56% στο 1,11 ευρώ), η Euronext Athens (+1,45% στα 11,16 ευρώ), η Dimand (+1,43% στα 14,15 ευρώ) και η Κρι Κρι (+1,06% στα 38,3 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό).

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Microsoft και Nvidia στο προσκήνιο Η προσοχή είναι στραμμένη στο παγκόσμιο μπλακ άουτ στο Outlook της Microsoft, το οποίο προκάλεσε προβλήματα -μεταξύ άλλων- και στην επικοινωνία της Euronext με τις εισηγμένες εταιρείες. Ο χρηματιστηριακός όμιλος ζήτησε από τις εισηγμένες να επικοινωνούν τηλεφωνικά για επείγοντα ζητήματα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του αδυνατούσαν να λαμβάνουν email.



Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την κρίση ηγεσίας στη Nvidia να διατηρούν την αβεβαιότητα στο επενδυτικό προσκήνιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού κολοσσού, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των αναταράξεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.



Πρόσθετη νευρικότητα προκαλούν οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, αλλά και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει ενισχυθεί στο 14,5%, από σχεδόν μηδενικά επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα.



Εν αναμονή του rebalancing στον FTSE Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του FTSE Russell, καθώς πρόκειται για την πρώτη μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όποιες αλλαγές προκύψουν από την αναθεώρηση θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις αναμενόμενες ροές κεφαλαίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.



Ασκήσεις ισορροπίας στην περιοχή των 2.640 μονάδων έκαναν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν η έντονη μεταβλητότητα, με την αγορά να αμφιταλαντεύεται μεταξύ της μίνι διόρθωσης των τραπεζικών μετοχών και της υπεραπόδοσης των διυλιστηρίων.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,23 μονάδες ή -0,16% και έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.636,27 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.662,57 μονάδες. Κέρδη +3,25% σημείωσε ο ΓΔ σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ εντός του Νοεμβρίου κινείται ανοδικά κατά +0,66%. Η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +24,31%.Σημάδια κόπωσης παρουσίασαν οι τράπεζες, οι οποίες πρωταγωνίστησαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ισχυρών κερδών τους. Νέες πιέσεις δέχθηκε η Allwyn, η οποία συνέχισε να κινείται κάτω από τα 10 ευρώ, σημειώνοντας νέο χαμηλό πενταετίας (Φεβρουάριος 2021). Αντίθετα, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκαν σημαντικά με ώθηση από την ανάκαμψη στις τιμές του πετρελαίου, ενώ η δεύτερη είχε ως έξτρα «καύσιμο» τα ικανοποιητικά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα.Απώλειες -0,59% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.223,91 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,19% στις 6.769,27 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,67% στις 3.111,54 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε «άλμα» +5,76%.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,07 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Πειραιώς με 44,06 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,92 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για άλλες 50, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -1,29% στα 4,82 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-1,05% στα 9,994 ευρώ) και η Εθνική (-0,46% στα 17,44 ευρώ), ενώ η Alpha Bank σημείωσε κέρδη +0,27% στα 4,743 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε πτωτικά κατά -0,36% στα 10,92 ευρώ, η CrediaBank κατά -0,32% στο 0,934 ευρώ, ενώ η Optima bank ενισχύθηκε κατά +0,74% στα 14,88 ευρώ.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn διολίσθησε -3,42% στα 9,65 ευρώ και σε νέο χαμηλό πέντε ετών. Η ElvalHalcor κατέγραψε απώλειες -2,07% στα 3,55 ευρώ, ενώ πάνω από -1% έχασαν η Viohalco (-1,86% στα 15,82 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (-1,01% στα 13,72 ευρώ). Στον αντίποδα, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά +2,56% στα 62,1 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY (+1,95% στα 17,28 ευρώ), η Aktor (+1,18% στα 10,3 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+1,07% στα 12,33 ευρώ).Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Fourlis υποχώρησε κατά -1,81% στα 3,8 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ράλι +3,31% έκανε η Qualco στα 6,25 ευρώ, με τζίρο άνω του 1,4 εκατ. ευρώ. Με κέρδη άνω του +1% ακολούθησαν η ΑΒΑΞ (+1,91% στα 3,47 ευρώ), ο ΟΛΘ (+1,81% στα 39,4 ευρώ), η Noval Property (+1,71% στα 2,38 ευρώ), η Bally’s Intralot (+1,56% στο 1,11 ευρώ), η Euronext Athens (+1,45% στα 11,16 ευρώ), η Dimand (+1,43% στα 14,15 ευρώ) και η Κρι Κρι (+1,06% στα 38,3 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό).Η προσοχή είναι στραμμένη στο παγκόσμιο μπλακ άουτ στο Outlook της Microsoft, το οποίο προκάλεσε προβλήματα -μεταξύ άλλων- και στην επικοινωνία της Euronext με τις εισηγμένες εταιρείες. Ο χρηματιστηριακός όμιλος ζήτησε από τις εισηγμένες να επικοινωνούν τηλεφωνικά για επείγοντα ζητήματα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του αδυνατούσαν να λαμβάνουν email.Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την κρίση ηγεσίας στη Nvidia να διατηρούν την αβεβαιότητα στο επενδυτικό προσκήνιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού κολοσσού, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των αναταράξεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.Πρόσθετη νευρικότητα προκαλούν οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, αλλά και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει ενισχυθεί στο 14,5%, από σχεδόν μηδενικά επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα.Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του FTSE Russell, καθώς πρόκειται για την πρώτη μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όποιες αλλαγές προκύψουν από την αναθεώρηση θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις αναμενόμενες ροές κεφαλαίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Στην υφιστάμενη σύνθεση του FTSE Developed Mid Cap Index περιλαμβάνονται 10 ελληνικές μετοχές: Allwyn, Alpha Bank, Cenergy, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Viohalco. Παράλληλα, 22 ελληνικές μετοχές συμμετέχουν στην κατηγορία FTSE Developed Small Cap, ενώ άλλες 30 κατατάσσονται στην κατηγορία Micro Cap.



Πλούσια η ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας

Με έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων και των μερισματικών διανομών ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς εννέα εισηγμένες εταιρείες πρόκειται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το εννεάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί σημαντικές αποκοπές μερισμάτων.



Την αρχή κάνουν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τέσσερις εταιρείες να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους επιδόσεις. Η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η ElvalHalcor και η Quest θα ακολουθήσουν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Cenergy και η Ideal. Ειδικότερα, η Ideal έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ενώ οι Cenergy και Allwyn θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.



Παράλληλα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα και η Jumbo θα προχωρήσουν σε αποκοπή του προσωρινού τους μερίσματος. Η ΕΤΕ επιβεβαίωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2026. Μετά την προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές, το τελικό μικτό ποσό διαμορφώνεται σε 0,2606 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,48%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,2475 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή μερισματική απόδοση περίπου 1,41%. Η αποκοπή έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων την 17η Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η διανομή εξακολουθεί να τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ημέρα, 16 Νοεμβρίου, αποκόπτεται και το προσωρινό μέρισμα της Jumbo, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή.



Τέλος, η Euronext Athens προχώρησε στην αναδιάρθρωση της σύνθεσης βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, λόγω της επικείμενης αποχώρησης της Austriacard Holdings, με τις μετοχές της εταιρείας να διαγράφονται από τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον FTSE/ΧΑ Mid Cap. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euronext Athens, η Παπουτσάνης εισέρχεται στον Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑ, αντικαθιστώντας την Austriacard. Η ίδια αλλαγή θα πραγματοποιηθεί και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη. Για τη μετοχή της Παπουτσάνης ορίζεται συντελεστής ελεύθερης διασποράς (free float weighting) 33% και συντελεστής στάθμισης (capping factor) 1,0. Παράλληλα, η Real Consulting εντάσσεται στον δείκτη FTSE/ΧΑ Mid Cap, παίρνοντας τη θέση της Austriacard, με συντελεστή ελεύθερης διασποράς 44%. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

13.11.2026, 18:41