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Αργύρης Ξάφης: Μου είχαν προτείνει να πάρω μετοχές στην Google, όταν ήμουν στο σχολείο, μετά το σκεφτόμουν σαν ανέκδοτο της ζωής
Αργύρης Ξάφης: Μου είχαν προτείνει να πάρω μετοχές στην Google, όταν ήμουν στο σχολείο, μετά το σκεφτόμουν σαν ανέκδοτο της ζωής
Δεν υπήρχε η Google με την έννοια που υπάρχει τώρα, ήταν κάτι πιτσιρικάδες σε ένα γκαράζ που ήθελαν να φτιάξουν μια μηχανή αναζήτησης, εξήγησε ο ηθοποιός
Μια ιστορία από τα μαθητικά του χρόνια αφηγήθηκε ο Αργύρης Ξάφης, αποκαλύπτοντας ότι είχε βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο να επενδύσει στην Google, την εποχή που, όπως περιέγραψε, οι δημιουργοί της εργάζονταν ακόμη σε ένα γκαράζ. Ο ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν προχώρησε τότε στην επένδυση των 100-150 δολαρίων, αντιμετωπίζοντας σήμερα την ιστορία περισσότερο ως ένα αστείο περιστατικό της ζωής του παρά ως χαμένη ευκαιρία.
Μιλώντας σε εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο Αργύρης Ξάφης θυμήθηκε την περίοδο που άρχισε να ασχολείται με το διαδίκτυο και αναφέρθηκε στους νεαρούς δημιουργούς της Google, οι οποίοι, όπως είπε, αναζητούσαν ανθρώπους πρόθυμους να συνεισφέρουν μικρά ποσά με αντάλλαγμα μερίδιο στην εταιρεία.
«Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ίντερνετ, δεν υπήρχε η Google με την έννοια που υπάρχει τώρα. Ήταν κάτι πιτσιρικάδες σε ένα γκαράζ που ήθελαν να φτιάξουν μια μηχανή αναζήτησης, που θα ψάχνει όλες τις σελίδες που υπήρχαν οι οποίες ήταν… 50, όχι όπως είναι τώρα. Έψαχναν λοιπόν από όλο τον κόσμο όσο ελάχιστοι πολίτες μπορούσαν να δώσουν 100 – 150 δολάρια και θα τους έδιναν ένα κομμάτι από την εταιρεία που μόλις είχαν φτιάξει», διηγήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, ήταν ακόμη μαθητής και δυσκολευόταν να ζητήσει από τον πατέρα του να στείλει χρήματα σε αγνώστους στην Αμερική, για μια επένδυση που ούτε ο ίδιος καταλάβαινε πλήρως. «Τότε ήμουν ακόμα στο σχολείο και έπρεπε να πάω να εξηγήσω στον πατέρα μου ότι πρέπει να στείλω 100-150 δολάρια στην Αμερική, σε κάποιους αγνώστους. Τι να εξηγήσω; Δεν ήξερα κι εγώ τι ακριβώς θα ήταν αυτό», περιέγραψε.
Ο ηθοποιός διευκρίνισε πάντως ότι, βλέποντας τη μετέπειτα πορεία της Google, δεν σκέφτεται τα χρήματα που θα μπορούσε να είχε κερδίσει. «Δεν σκεφτόμουν αυτά τα δολάρια που δεν έδωσα. Πιο πολύ το ανέκδοτο σκεφτόμουν, πώς θα το έφτιαχνα. Σαν ένα ανέκδοτο της ζωής», σχολίασε.
Μιλώντας σε εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο Αργύρης Ξάφης θυμήθηκε την περίοδο που άρχισε να ασχολείται με το διαδίκτυο και αναφέρθηκε στους νεαρούς δημιουργούς της Google, οι οποίοι, όπως είπε, αναζητούσαν ανθρώπους πρόθυμους να συνεισφέρουν μικρά ποσά με αντάλλαγμα μερίδιο στην εταιρεία.
«Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ίντερνετ, δεν υπήρχε η Google με την έννοια που υπάρχει τώρα. Ήταν κάτι πιτσιρικάδες σε ένα γκαράζ που ήθελαν να φτιάξουν μια μηχανή αναζήτησης, που θα ψάχνει όλες τις σελίδες που υπήρχαν οι οποίες ήταν… 50, όχι όπως είναι τώρα. Έψαχναν λοιπόν από όλο τον κόσμο όσο ελάχιστοι πολίτες μπορούσαν να δώσουν 100 – 150 δολάρια και θα τους έδιναν ένα κομμάτι από την εταιρεία που μόλις είχαν φτιάξει», διηγήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, ήταν ακόμη μαθητής και δυσκολευόταν να ζητήσει από τον πατέρα του να στείλει χρήματα σε αγνώστους στην Αμερική, για μια επένδυση που ούτε ο ίδιος καταλάβαινε πλήρως. «Τότε ήμουν ακόμα στο σχολείο και έπρεπε να πάω να εξηγήσω στον πατέρα μου ότι πρέπει να στείλω 100-150 δολάρια στην Αμερική, σε κάποιους αγνώστους. Τι να εξηγήσω; Δεν ήξερα κι εγώ τι ακριβώς θα ήταν αυτό», περιέγραψε.
Ο ηθοποιός διευκρίνισε πάντως ότι, βλέποντας τη μετέπειτα πορεία της Google, δεν σκέφτεται τα χρήματα που θα μπορούσε να είχε κερδίσει. «Δεν σκεφτόμουν αυτά τα δολάρια που δεν έδωσα. Πιο πολύ το ανέκδοτο σκεφτόμουν, πώς θα το έφτιαχνα. Σαν ένα ανέκδοτο της ζωής», σχολίασε.
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