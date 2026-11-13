Η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ εσόδων τη σεζόν 2026-27 με 1,4 δισ. ευρώ
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Έσοδα Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ εσόδων τη σεζόν 2026-27 με 1,4 δισ. ευρώ

Αστρονομικό το ποσό που θα μπει στα ταμεία της «Βασίλισσας» για τη σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ εσόδων τη σεζόν 2026-27 με 1,4 δισ. ευρώ
Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει και με νούμερα πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια brands. 

Η «Βασίλισσα» αναμένεται να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ εσόδων όσον αφορά τους αθλητικούς συλλόγους. Έως και το τέλος της σεζόν 2026-27 τα έσοδα για τη Ρεάλ αναμένεται να φτάσουν το εντυπωσιακό ποσό του 1,4 δισ. ευρώ.

Την εκτίμηση αυτή έκανε γνωστή η ισπανική εφημερίδα As και πρόκειται για ένα ποσό που ξεπερνά το 1,22 δισ. ευρώ, τα έσοδα δηλαδή της Ρεάλ κατά την περσινή σεζόν.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην εμπορική αξιοποίηση του Σαντιάγκο Μπερναμπέου αλλά φυσικά και στις ακόμα περισσότερες χορηγίες που έχει πλέον το κλαμπ. Στη λίστα με τα έσοδα θα πρέπει να προστεθεί η πώληση παικτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη σεζόν 2025-26 αλλά και ο οικονομικός σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο, θα υποβληθούν προς έγκριση στα μέλη του συλλόγου στις 21 Νοεμβρίου. Είναι η μέρα που θα γίνει η συνέλευση των μελών. 

Τα έσοδα από το γήπεδο αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 420 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτά περιλαμβάνονται φυσικά η πώληση εισιτηρίων, η διάθεση VIP χώρων αλλά και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Πέρυσι τα ίδια κατηγορίας έσοδα ήταν στα 363 εκατ. ευρώ.

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