Η απάντηση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Πήγε στο «Γεννηματάς» επειδή εφημέρευε, όχι λόγω Παγώνη

Σήμερα στην Βουλή η @ZoeKonstant εκμεταλλευόμενη την απουσία μου στο Ιράκ/Κουρδιστάν πήγε στην πολιτική και αντί να απαντήσει σε όλα της τα αίσχη άρχισε πάλι τα ασύστολα ψεύδη. Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το «Γεννηματά» για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί. Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρής της συμπεριφοράς. Σας παραθέτω την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τις χθεσινές εφημερίες

Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν. Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του. Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026

• Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»• Γ.Ν.Α. «Ελπίς»• Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»• Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (έως τις 22:00)Πρωινή εφημερία – νοσοκομεία της Ομάδας Β:• Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»• Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»• Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (αιματολογικά, ενδοκρινολογικά, οδοντιατρικά, παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά)• Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» (καρδιολογικά, χειρουργικά και ΩΡΛ περιστατικά)• Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»Η 1η ΥΠΕ αναφέρει ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» γίνονται τεχνικές εργασίες. «Γι' αυτό, κατά την πρωινή του εφημερία, τα επείγοντα περιστατικά που μεταφέρει το ΕΚΑΒ τα δέχεται το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Επομένως, την Πέμπτη το πρωί το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» δεχόταν κανονικά τα επείγοντα περιστατικά που μετέφερε το ΕΚΑΒ».Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταφερθεί εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη. «Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;» διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που άφησε αιχμές για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», επισήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Όπως είπε, η προϊσταμένη διακομίστηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», κατέληξε στην ομιλία της.Είχε προηγηθει ανάρτηση του υπουργού Υγείας, με την οποία συνεχάρη τους διασώστες τόσο για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων όσο και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για «bullying». «Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές» το να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων του. «Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του», σημείωσε.Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».«Σήμερα στην Βουλή η @ZoeKonstant εκμεταλλευόμενη την απουσία μου στο Ιράκ/Κουρδιστάν πήγε στην πολιτική και αντί να απαντήσει σε όλα της τα αίσχη άρχισε πάλι τα ασύστολα ψεύδη. Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το "Γεννηματά" για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί. Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς Σας παραθέτω την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τις χθεσινές εφημερίες».