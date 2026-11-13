Πώς τα φώτα του γραφείου επηρεάζουν σάκχαρο και γονιμότητα – Τι διαπίστωσε νέα έρευνα
Πώς τα φώτα του γραφείου επηρεάζουν σάκχαρο και γονιμότητα – Τι διαπίστωσε νέα έρευνα
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν συνδέει τον φωτισμό φθορισμού με διαταραχές στο βιολογικό ρολόι, αυξημένα επίπεδα γλυκόζης και μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
Ανοιχτά φώτα ή σβηστά; Η συγκεκριμένη διαμάχη είναι υπαρκτή σε αρκετά γραφεία, δημιουργώντας μικρές προστριβές. Μήπως, όμως, όσοι τα θέλουν σβηστά έχουν κι ένα λόγο παραπάνω; Μια νέα μελέτη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή διάσταση του εσωτερικού τεχνητού φωτισμού: την πιθανή επίδρασή της στο βιολογικό ρολόι, στον μεταβολισμό και στην αναπαραγωγική λειτουργία.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πειραματόζωα που εκτέθηκαν σε συμβατικό φωτισμό φθορισμού, αντίστοιχο με εκείνον των γραφείων, παρουσίασαν ασθενέστερους κιρκάδιους ρυθμούς, συχνότερα αυξημένα επίπεδα σακχάρου και σημαντικά μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, σε σύγκριση με ζώα που ζούσαν υπό φωτισμό αντίστοιχο του φυσικού φωτός της ημέρας.
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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πειραματόζωα που εκτέθηκαν σε συμβατικό φωτισμό φθορισμού, αντίστοιχο με εκείνον των γραφείων, παρουσίασαν ασθενέστερους κιρκάδιους ρυθμούς, συχνότερα αυξημένα επίπεδα σακχάρου και σημαντικά μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, σε σύγκριση με ζώα που ζούσαν υπό φωτισμό αντίστοιχο του φυσικού φωτός της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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