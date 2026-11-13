Φάρμακα GLP-1: Τι σημαίνει η νέα προειδοποίηση του FDA για την όραση

Ο κίνδυνος της σπάνιας οπτικής νευροπάθειας NAION είναι «πραγματικός αλλά χαμηλός», εξηγούν οι ειδικοί - Ο πρόεδρος του ΕΟΦ καλεί τους ασθενείς να μη σταματήσουν αυτόβουλα τη θεραπεία