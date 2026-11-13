Φάρμακα GLP-1: Τι σημαίνει η νέα προειδοποίηση του FDA για την όραση
Φάρμακα GLP-1: Τι σημαίνει η νέα προειδοποίηση του FDA για την όραση
Ο κίνδυνος της σπάνιας οπτικής νευροπάθειας NAION είναι «πραγματικός αλλά χαμηλός», εξηγούν οι ειδικοί - Ο πρόεδρος του ΕΟΦ καλεί τους ασθενείς να μη σταματήσουν αυτόβουλα τη θεραπεία
Προειδοποίηση για πιθανό αυξημένο κίνδυνο μιας σπάνιας αλλά σοβαρής πάθησης του οπτικού νεύρου, που μπορεί να απειλήσει την όραση, θα φέρουν στο εξής όλα τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, όπως η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη. Την απόφαση ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), επεκτείνοντας σε κάθε δραστική ουσία ένα εύρημα που η Ευρώπη είχε ήδη καταγράψει για τη σεμαγλουτίδη.
Η είδηση προκάλεσε ανησυχία σε όσους παίρνουν τα σκευάσματα για τον διαβήτη ή την παχυσαρκία, που μόνο στις ΗΠΑ είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Οι ειδικοί, ωστόσο, συγκλίνουν: ο κίνδυνος είναι «πραγματικός αλλά χαμηλός», γράφει στο The Conversation ο κλινικός επιδημιολόγος Ziyad Al-Aly, του οποίου η ομάδα ήταν από τις πρώτες που εντόπισαν τη σύνδεση. Στην Ελλάδα, με δημόσια τοποθέτησή του απευθύνθηκε στους ασθενείς και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς.
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Η είδηση προκάλεσε ανησυχία σε όσους παίρνουν τα σκευάσματα για τον διαβήτη ή την παχυσαρκία, που μόνο στις ΗΠΑ είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Οι ειδικοί, ωστόσο, συγκλίνουν: ο κίνδυνος είναι «πραγματικός αλλά χαμηλός», γράφει στο The Conversation ο κλινικός επιδημιολόγος Ziyad Al-Aly, του οποίου η ομάδα ήταν από τις πρώτες που εντόπισαν τη σύνδεση. Στην Ελλάδα, με δημόσια τοποθέτησή του απευθύνθηκε στους ασθενείς και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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