Τοκετός στο σπίτι: Η ασφάλεια του νεογνού απόλυτη προτεραιότητα – Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους κινδύνους
Τοκετός στο σπίτι: Η ασφάλεια του νεογνού απόλυτη προτεραιότητα – Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους κινδύνους
Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο νεογνού μετά από τοκετό στο σπίτι, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους και ζητά αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας
Την ανάγκη να διασφαλίζεται η υγεία της μητέρας και του νεογνού κατά τον τοκετό, αλλά και τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση, υπογραμμίζει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο νεογνού λίγες ώρες μετά από τοκετό στο σπίτι.
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει τη θλίψη της για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή ενός τοκετού εκτός μαιευτηρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει τη θλίψη της για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή ενός τοκετού εκτός μαιευτηρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα