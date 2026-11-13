Τοκετός στο σπίτι: Η ασφάλεια του νεογνού απόλυτη προτεραιότητα – Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους κινδύνους
YGEIAMOU.GR
τοκετός Νεογνό

Τοκετός στο σπίτι: Η ασφάλεια του νεογνού απόλυτη προτεραιότητα – Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους κινδύνους

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο νεογνού μετά από τοκετό στο σπίτι, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους και ζητά αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας

Τοκετός στο σπίτι: Η ασφάλεια του νεογνού απόλυτη προτεραιότητα – Οι παιδίατροι προειδοποιούν για τους κινδύνους
ygeiamou.gr team
Την ανάγκη να διασφαλίζεται η υγεία της μητέρας και του νεογνού κατά τον τοκετό, αλλά και τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση, υπογραμμίζει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο νεογνού λίγες ώρες μετά από τοκετό στο σπίτι.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει τη θλίψη της για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή ενός τοκετού εκτός μαιευτηρίου.

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ygeiamou.gr team
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