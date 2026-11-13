«Outlook not so good»: Φρενίτιδα από χιουμοριστικά memes στο διαδίκτυο για την παγκόσμια κατάρρευση της Microsoft

The global Microsoft outage is the chance for The Office of Dunder Mifflin to revive paper 📄🤪👌🏻 https://t.co/iUu9il1nWF — TeslaStars✨ (@TeslaStars) November 13, 2026

Οι εταιρείες τρολάρουν τη Microsoft

Η Gen Z στο στόχαστρο: Τώρα θα πρέπει να μιλήσουν στο τηλέφωνο!

Outlook and Teams were down for almost 18 hours, so offices in 74 countries went back to phone calls. A lot of people heard their manager's real voice today and would like the emails back. https://t.co/CSYilbReCX — Tuan (@Tuankxae) November 13, 2026

Ένα ακόμη meme που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τους πρωταγωνιστές της σειράς The Office που πανικοβάλλονται εξαιτίας της βλάβης.«Έλεγαν ότι οι εταιρείες δεν θα χρειάζονταν πλέον χαρτί», λέει ο AI Μάικλ Σκοτ, υπερασπιζόμενος τη φανταστική εταιρεία της σειράς, Dunder Mifflin.«Ε, λοιπόν, ποιος γελάει τώρα; Το χαρτί δεν χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, το χαρτί δεν χρειάζεται Wi-Fi, το χαρτί δεν εμφανίζει ξαφνικά το μήνυμα “Λυπούμαστε, αντιμετωπίζουμε τεχνικές δυσκολίες”».Μετά τη διακοπή λειτουργίας διαφόρων εφαρμογών της Microsoft την Πέμπτη, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει σημειώσει «περαιτέρω πρόοδο προς την αποκατάσταση των υπηρεσιών».Οι προτάσεις για ένα χαλαρό μεσημεριανό ποτό αντί για την αποστολή email έδιναν και έπαιρναν. Ένας χρήστης του X δημοσίευσε ένα animation με τον ηθοποιό Εντ Χελμς, από την αμερικανική εκδοχή της σειράς The Office, να βγάζει ένα μπουκάλι Jägermeister και δύο ποτηράκια για σφηνάκια.Στο Instagram, μια γυναίκα βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να παίρνει ένα μπουκάλι κρασί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ωχ όχι, έχω καταρρακωθεί».Την ίδια στιγμή, το κέντρο ψυχαγωγίας και μπαρ Stack Newcastle έγραψε: «Ευχαριστούμε, Microsoft. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει τώρα».Με χαρακτηριστική ειρωνεία, ένας χρήστης παρατήρησε: «Το μόνο πράγμα που παρέδωσε εγκαίρως σήμερα το Outlook ήταν η ώρα για ποτό μετά τη δουλειά».Για ορισμένους, ωστόσο, η κατάσταση προκαλεί πραγματική απογοήτευση.Μια εικόνα με τον σκύλο του meme This Is Fine — ένα ανθρωπόμορφο καρτούν που πίνει καφέ ενώ το δωμάτιο γύρω του καίγεται — συνοδευόταν από το σχόλιο: «Διακοπή λειτουργίας της Microsoft σε μία από τις πιο φορτωμένες εργάσιμες ημέρες μου».Σε άλλη ανάρτηση στο X, ένας χρήστης δημοσίευσε μια εικόνα του Clippy, του παλιού ψηφιακού βοηθού του Microsoft Word, ο οποίος είχε γίνει διαβόητος επειδή εμφανιζόταν χωρίς να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Η εικόνα τον παρουσίαζε στην ίδια σκηνή.Η λεζάντα ήταν λιτή: «Η εκδίκηση του Clippy».Παίζοντας με τη φράση που εμφανίζεται μετά τους τίτλους τέλους στις ταινίες με υπερήρωες της Marvel και προαναγγέλλει τις επόμενες περιπέτειές τους, ένας χρήστης έγραψε: «Το Microsoft Outlook θα επιστρέψει στο AVENGERS: DOOMSDAY».Δεν έλειψε ούτε η εταιρική σάτιρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την, έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της εποχής πριν από την κυριαρχία του διαδικτύου.Ο εκδότης της εγκυκλοπαίδειας, οι έντυπες εκδόσεις της οποίας έχουν πλέον καταργηθεί, σχολίασε για τα βιβλία του:«Σε αντίθεση με το Microsoft Outlook, αυτά τα θηρία δεν πέφτουν ποτέ».«Όποιος ασχολείται αυτή τη στιγμή με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας… ας πάρει τον χρόνο του. Ας βγει έξω και ας πάρει ένα Whopper».«Τα email μπορούν να περιμένουν. Πάρτε το ως σημάδι ότι ήρθε η ώρα να οργανώσετε εκείνη την απόδραση που σχεδιάζατε», ανέφερε η Air India, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji που κλείνει το μάτι.Παράλληλα, κυκλοφόρησαν αστεία για τις εναλλακτικές λύσεις στις οποίες αναγκάζονται να καταφύγουν οι εργαζόμενοι χωρίς το λογισμικό της Microsoft.«Ετοιμαστείτε, παιδιά — έρχεται το ΦΑΞ», σχολίασε ένας χρήστης.Ένας άλλος δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε μια συσκευή φαξ με το λογότυπο του Microsoft Outlook, χαρακτηρίζοντάς την «τη νέα έκδοση του Outlook».Δίπλα σε ένα GIF με τον Φρεντ και τον Μπάρνι από τους Flintstones, ένας χρήστης έγραψε: «Φαίνεται πως επιστρέφουμε στην εποχή των σπηλαίων».Οι εργαζόμενοι της Gen Z βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των αστείων, καθώς ορισμένοι υποστήριξαν ότι η διακοπή θα τους φέρει αντιμέτωπους με την τρομακτική προοπτική να μιλήσουν με άλλους ανθρώπους στο τηλέφωνο.«Αυτή η διακοπή του Outlook μπορεί να διδάξει σε μια ολόκληρη γενιά πώς να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο και να αναγκάσει τον κόσμο να σηκωθεί από το γραφείο και να ελέγξει τα μηνύματα στον τηλεφωνητή», έγραψε η δημοσιογράφος Σου Γιουν.«Τα Outlook και Teams παρέμειναν εκτός λειτουργίας για σχεδόν 18 ώρες, με αποτέλεσμα τα γραφεία σε 74 χώρες να επιστρέψουν στις τηλεφωνικές κλήσεις. Πολλοί άνθρωποι άκουσαν σήμερα την πραγματική φωνή του προϊσταμένου τους και θα ήθελαν να επιστρέψουν τα email», έγραφε άλλο meme στην πλατφόρμα Χ.Ο καθηγητής Αζέμ Ματζίντ, από το Imperial College του Λονδίνου, δήλωσε ότι συνέχισε κανονικά τη δουλειά του αντικαθιστώντας τις συναντήσεις μέσω Microsoft Teams με τις παλιομοδίτικες τηλεφωνικές κλήσεις.«Λέω στους φοιτητές μου και στην ομάδα μου ότι έτσι δουλεύαμε τη δεκαετία του 1990», ανέφερε.