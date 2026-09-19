Ξεχνάτε λέξεις την ώρα που μιλάτε; Πότε είναι σημάδι άνοιας
Ξεχνάτε λέξεις την ώρα που μιλάτε; Πότε είναι σημάδι άνοιας
Το περιστασιακό «κόλλημα» για να ανακαλέσουμε μια λέξη είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά με την ηλικία - Οι ειδικοί εξηγούν πότε η αλλαγή στην ομιλία χρειάζεται προσοχή
Οι πιθανότητες «λένε» πως σε όλους μας έχει συμβεί το εξής σενάριο: συζητάμε και, ξαφνικά, σταματάμε στη μέση μιας πρότασης, ψάχνοντας ένα όνομα ή μια λέξη που «την έχουμε στην άκρη της γλώσσας μας» αλλά δεν έρχεται.
Αυτή η δυσκολία θεωρείται ένα από τα κλασικά γνωστικά σημάδια που συνοδεύουν τη γήρανση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι ανησυχητικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή η δυσκολία θεωρείται ένα από τα κλασικά γνωστικά σημάδια που συνοδεύουν τη γήρανση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι ανησυχητικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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