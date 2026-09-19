Ξεχνάτε λέξεις την ώρα που μιλάτε; Πότε είναι σημάδι άνοιας

Το περιστασιακό «κόλλημα» για να ανακαλέσουμε μια λέξη είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά με την ηλικία - Οι ειδικοί εξηγούν πότε η αλλαγή στην ομιλία χρειάζεται προσοχή