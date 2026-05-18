«Ο κακός καιρός μού έσωσε τη ζωή»: Πώς η βροχή και οι καταιγίδες βοήθησαν τον Τρέβορ να νικήσει την κατάθλιψη
Ένας καθηγητής Ψυχολογίας εξηγεί από προσωπική εμπειρία γιατί ο «κακός» καιρός μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τη διάθεση, το άγχος, τον ύπνο και την ψυχική ανθεκτικότητα
«Ακόμα και τα έντονα φαινόμενα του καιρού περνούν». Αυτή η φράση δεν ήταν για τον Trevor Harley απλώς μία παρατήρηση για τη φύση. Ήταν ένας τρόπος να αντέξει τις δικές του σκοτεινές περιόδους.
Ο Βρετανός ψυχολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Dundee, ο οποίος παρακολουθεί και καταγράφει εμμονικά τον καιρό εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, περιγράφει πώς η βροχή, οι θυελλώδεις άνεμοι, το χιόνι και οι καταιγίδες τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη και το άγχος. Και όπως υποστηρίζει, η επιστήμη φαίνεται να συμφωνεί μαζί του: O λεγόμενος «κακός καιρός» δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, μπορεί να λειτουργεί ευεργετικά για τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, την καρδιά και την ψυχική ανθεκτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr