«Ο κακός καιρός μού έσωσε τη ζωή»: Πώς η βροχή και οι καταιγίδες βοήθησαν τον Τρέβορ να νικήσει την κατάθλιψη

«Ακόμα και τα έντονα φαινόμενα του καιρού περνούν». Αυτή η φράση δεν ήταν για τον Trevor Harley απλώς μία παρατήρηση για τη φύση. Ήταν ένας τρόπος να αντέξει τις δικές του σκοτεινές περιόδους.

Ο Βρετανός ψυχολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Dundee, ο οποίος παρακολουθεί και καταγράφει εμμονικά τον καιρό εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, περιγράφει πώς η βροχή, οι θυελλώδεις άνεμοι, το χιόνι και οι καταιγίδες τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη και το άγχος. Και όπως υποστηρίζει, η επιστήμη φαίνεται να συμφωνεί μαζί του: O λεγόμενος «κακός καιρός» δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, μπορεί να λειτουργεί ευεργετικά για τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, την καρδιά και την ψυχική ανθεκτικότητα.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr



