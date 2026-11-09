Αττική: Δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας – Ποιο είναι το πλάνο
Αττική: Δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας – Ποιο είναι το πλάνο
Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει 4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Stroke Network στην Αττική, με στόχο την ταχύτερη διάγνωση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων
Ένα νέο δίκτυο ολιστικής αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων επιχειρεί να δημιουργήσει στην Αττική το Υπουργείο Υγείας, με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικής πρόσκλησης ύψους 4 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Stroke Network στα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).
Η πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας στα μέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου δικτύου διαχείρισης των περιστατικών. Στοίχημα στη νέα προσπάθεια είναι η ταχύτητα διάγνωσης, καθώς στο εγκεφαλικό κάθε λεπτό μετράει, οι διακομιδές και η πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες.
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Η πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας στα μέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου δικτύου διαχείρισης των περιστατικών. Στοίχημα στη νέα προσπάθεια είναι η ταχύτητα διάγνωσης, καθώς στο εγκεφαλικό κάθε λεπτό μετράει, οι διακομιδές και η πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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