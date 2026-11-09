Αττική: Δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας – Ποιο είναι το πλάνο

Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει 4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Stroke Network στην Αττική, με στόχο την ταχύτερη διάγνωση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων