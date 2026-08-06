Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά

Μούρα, μπανάνες, αχλάδια και μήλα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και όταν στόχος είναι ο καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος. Τέσσερις ενδοκρινολόγοι εξηγούν γιατί τα προτιμούν και με ποιες τροφές τα συνδυάζουν