Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά
Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά
Μούρα, μπανάνες, αχλάδια και μήλα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και όταν στόχος είναι ο καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος. Τέσσερις ενδοκρινολόγοι εξηγούν γιατί τα προτιμούν και με ποιες τροφές τα συνδυάζουν
Η φυσική περιεκτικότητα των φρούτων σε σάκχαρα προκαλεί αρκετές επιφυλάξεις σε όσους προσπαθούν να διατηρήσουν σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Ωστόσο, ένα φρούτο δεν αξιολογείται μόνο από τη γλυκιά του γεύση.
Τέσσερις ενδοκρινολόγοι αποκαλύπτουν ποια φρούτα επιλέγουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους και πώς τα καταναλώνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τέσσερις ενδοκρινολόγοι αποκαλύπτουν ποια φρούτα επιλέγουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους και πώς τα καταναλώνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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