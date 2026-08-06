Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά
YGEIAMOU.GR
Σάκχαρο Αχλάδι Μήλο μπανάνα Μούρα

Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά

Μούρα, μπανάνες, αχλάδια και μήλα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και όταν στόχος είναι ο καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος. Τέσσερις ενδοκρινολόγοι εξηγούν γιατί τα προτιμούν και με ποιες τροφές τα συνδυάζουν

Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά
Μαρία Κοτοπούλη
Η φυσική περιεκτικότητα των φρούτων σε σάκχαρα προκαλεί αρκετές επιφυλάξεις σε όσους προσπαθούν να διατηρήσουν σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Ωστόσο, ένα φρούτο δεν αξιολογείται μόνο από τη γλυκιά του γεύση.

Τέσσερις ενδοκρινολόγοι αποκαλύπτουν ποια φρούτα επιλέγουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους και πώς τα καταναλώνουν.

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Μαρία Κοτοπούλη
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