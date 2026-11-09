Ιλαρά: 5 σοβαρές επιπλοκές που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς – Ο παιδίατρος εξηγεί
Ιλαρά: 5 σοβαρές επιπλοκές που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς – Ο παιδίατρος εξηγεί
Η ιλαρά δεν είναι μια αθώα παιδική ασθένεια, επισημαίνει ο παιδίατρος, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγώντας τους κινδύνους για τα παιδιά, τις σοβαρές επιπλοκές και τη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού
Η ιλαρά έχει συνδεθεί στη συνείδηση πολλών με μια συνηθισμένη παιδική ασθένεια, που εκδηλώνεται με πυρετό και εξάνθημα και υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Τους κινδύνους της νόσου και τη σημασία της πρόληψης αναδεικνύει ο Κωνσταντίνος Νταλούκας, παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.
Όπως επισημαίνει, η ιλαρά δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας λοίμωξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, φλεγμονή του εγκεφάλου, μόνιμες νευρολογικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι κάποιες από τις σοβαρότερες συνέπειές της ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά χρόνια μετά τη νόσηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επισημαίνει, η ιλαρά δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας λοίμωξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, φλεγμονή του εγκεφάλου, μόνιμες νευρολογικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι κάποιες από τις σοβαρότερες συνέπειές της ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά χρόνια μετά τη νόσηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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