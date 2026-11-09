Ιλαρά: 5 σοβαρές επιπλοκές που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς – Ο παιδίατρος εξηγεί

Η ιλαρά δεν είναι μια αθώα παιδική ασθένεια, επισημαίνει ο παιδίατρος, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, εξηγώντας τους κινδύνους για τα παιδιά, τις σοβαρές επιπλοκές και τη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού