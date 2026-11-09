Εγκυμοσύνη: Η βιταμίνη που συνδέεται με πιο ήρεμα μωρά – Τι έδειξε νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στο άγχος της εγκύου, τη βιταμίνη C και τη συναισθηματική συμπεριφορά του βρέφους, αναδεικνύοντας μια πιθανή σύνδεση που αξίζει να διερευνηθεί