Εγκυμοσύνη: Η βιταμίνη που συνδέεται με πιο ήρεμα μωρά – Τι έδειξε νέα μελέτη
Εγκυμοσύνη: Η βιταμίνη που συνδέεται με πιο ήρεμα μωρά – Τι έδειξε νέα μελέτη
Μια νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στο άγχος της εγκύου, τη βιταμίνη C και τη συναισθηματική συμπεριφορά του βρέφους, αναδεικνύοντας μια πιθανή σύνδεση που αξίζει να διερευνηθεί
Η βιταμίνη C είναι γνωστή για τον ρόλο της στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Μια νέα επιστημονική μελέτη, όμως, στρέφει την προσοχή σε μια λιγότερο διερευνημένη πτυχή της: Την πιθανή σχέση της με τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης.
Ερευνητές του Oregon Health & Science University, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Developmental Psychology, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λάμβαναν μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνης C μέσω συμπληρωμάτων κατά την κύηση είχαν, κατά μέσο όρο, βρέφη που παρουσίαζαν λιγότερη ευερεθιστότητα στην ηλικία των 6 μηνών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκε παρόμοια συσχέτιση για τη βιταμίνη C που προερχόταν από τις τροφές.
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Ερευνητές του Oregon Health & Science University, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Developmental Psychology, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λάμβαναν μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνης C μέσω συμπληρωμάτων κατά την κύηση είχαν, κατά μέσο όρο, βρέφη που παρουσίαζαν λιγότερη ευερεθιστότητα στην ηλικία των 6 μηνών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκε παρόμοια συσχέτιση για τη βιταμίνη C που προερχόταν από τις τροφές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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