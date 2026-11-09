Διατροφικές διαταραχές: Στο επίκεντρο η προστασία παιδιών και εφήβων

Από τη νευρική ανορεξία έως τη βουλιμία και την υπερφαγία, οι διατροφικές διαταραχές αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ψυχική υγεία. Νέες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης από την παιδική ηλικία