Διατροφικές διαταραχές: Στο επίκεντρο η προστασία παιδιών και εφήβων
YGEIAMOU.GR
Διατροφικές διαταραχές Σύλλογος «Επιστρέφω»

Διατροφικές διαταραχές: Στο επίκεντρο η προστασία παιδιών και εφήβων

Από τη νευρική ανορεξία έως τη βουλιμία και την υπερφαγία, οι διατροφικές διαταραχές αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ψυχική υγεία. Νέες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης από την παιδική ηλικία

Διατροφικές διαταραχές: Στο επίκεντρο η προστασία παιδιών και εφήβων
ygeiamou.gr team
Στην ενημέρωση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως η νευρική ανορεξία, η βουλιμία και η υπερφαγία, επικεντρώνονται οι νέες πρωτοβουλίες του Συλλόγου «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ», ο οποίος συμπληρώνει δέκα χρόνια δράσης για τη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτές τις διαταραχές και των οικογενειών τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διοργάνωση του 2ου Πανελλαδικού Συνεδρίου για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, που θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο κτήριο ΑΚΙΣΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

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ygeiamou.gr team
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