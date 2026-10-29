Το τεστ του 1 λεπτού που δείχνει την κατάσταση της καρδιάς μας – Πότε γίνεται
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Το τεστ του 1 λεπτού που δείχνει την κατάσταση της καρδιάς μας – Πότε γίνεται

Πόσο γρήγορα πέφτουν οι παλμοί σας μετά την ολοκλήρωση της άσκησης; Η αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού αποτελεί έναν απλό αλλά σημαντικό δείκτη της καρδιαγγειακής υγείας

Το τεστ του 1 λεπτού που δείχνει την κατάσταση της καρδιάς μας – Πότε γίνεται
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν τρέχουμε να προλάβουμε το λεωφορείο ή ανεβαίνουμε βιαστικά μερικούς ορόφους, η καρδιά αρχίζει να χτυπά δυνατά. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει αρκετά για τη φυσική μας κατάσταση. Εξίσου αποκαλυπτικό, όμως, μπορεί να είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο πρώτο λεπτό αφού σταματήσουμε.

Πόσο γρήγορα καταφέρνει η καρδιά να «κατεβάσει στροφές»; Η αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού (HRR) περιγράφει ακριβώς αυτή τη διαδικασία: τη μείωση της καρδιακής συχνότητας μετά τη διακοπή της άσκησης. Πρόκειται για έναν δείκτη που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης και, σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να προσφέρει πληροφορίες και για τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο υγείας.

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Μαρία Κοτοπούλη
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