Άγγελος Γιαννακόπουλος: Η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, ισχυρίζεται ο «Mr Χωριάτικο»
ΕΛΛΑΔΑ
Άγγελος Γιαννακόπουλος Χωριάτικο Φούρνοι Χωριάτικο

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, ισχυρίζεται ο «Mr Χωριάτικο»

Στο απολογητικό του υπόμνημα επικαλείται, σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αναφέρεται και στο ανήλικο παιδί του

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, ισχυρίζεται ο «Mr Χωριάτικο»
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη. Παράλληλα, επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση, ζητώντας, εφόσον δεν αφεθεί ελεύθερος, να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ειδικότερα, ο «Mr Χωριάτικο» αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επιμένει ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη. Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζεται, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη.

Ακόμη, αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Στο απολογητικό του υπόμνημα επικαλείται, σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αναφέρεται και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επιχειρούν να αποδημήσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, προβάλλοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση.

Από τους κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής, τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να καλούνται να καταβάλουν και χρηματική εγγύηση.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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