Πώς σώθηκε από θαύμα 18χρονος Έλληνας που ταξίδευε με την οικογένειά του με το μοιραίο τρένο στην Ισπανία, η διήγησή τους στην El Pais
Πώς σώθηκε από θαύμα 18χρονος Έλληνας που ταξίδευε με την οικογένειά του με το μοιραίο τρένο στην Ισπανία, η διήγησή τους στην El Pais
O 18 χρόνος πήρε τη θέση του μεγάλου αδελφού του στο βαγόνι όταν εκείνος σηκώθηκε για να παραγείλει στο εστιατόριο του τρένου - Η θέση όπου καθόταν νωρίτερα εκσφενδονίστηκε - Με σπασμένη κλείδα η μητέρα των δύο παιδιών, «είμαι ακόμα σε σοκ» δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα
Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί στην Ισπανία που μετρά τις πληγές της μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στην επαρχία του Τολέδο, όπου τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση επιβατικών τρένων. Η τραγωδία άφησε πίσω της και τραυματίες οι οποίοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τα όσα έζησαν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια οικογένεια Ελλήνων που είδε το ταξίδι αναψυχής της να μετατρέπεται σε εφιάλτη.
Η μητέρα με τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο, έφτασαν στην Μαδρίτη αεροπορικώς το Σάββατο και ταξίδευαν προς τη Σεβίλλη για να επισκεφτούν την πόλη, «δυστυχώς». Όπως περιγράφει η El Pais, η μητέρα, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και με σπασμένη κλείδα, προτίμησε να μιλήσουν τα παιδιά της για λογαριασμό της. «Είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ», είπε στα αγγλικά.
Ο Μάριος και ο Χρήστος περιέγραψαν στην ισπανική εφημερίδα πώς, λίγο πριν το δυστύχημα, χωρίστηκαν, καθώς ο μεγαλύτερος αδελφός και η μητέρα πήγαν στο βαγόνι-εστιατόριο για πρωινό. Ήταν έτοιμοι να παραλάβουν την παραγγελία τους, όταν η σφοδρή σύγκρουση τους εκσφενδόνισε. «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», είπε ο Μάριος.
Συγκρούστηκαν με άλλους επιβάτες και έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. Το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε και για αρκετά δευτερόλεπτα ακουγόταν ένας «άγριος ήχος». Ο χώρος γέμισε με μια έντονη μυρωδιά χώματος, ενώ το βαγόνι κατέληξε να έχει κλίση περίπου 30 μοιρών.
Κατάφεραν να σηκωθούν σχεδόν αμέσως και τηλεφώνησαν στον μικρότερο αδελφό, ο οποίος ήταν καλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, σώθηκε επειδή, λίγο πριν από τη σύγκρουση, αποφάσισε να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν λίγα λεπτά νωρίτερα εκσφενδονίστηκε κατά τη σύγκρουση.
Τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν να ξαναβρεθούν, να βγουν από το τρένο και να κατευθυνθούν σε ένα χωράφι με αμυγδαλιές. Την ώρα που τα δύο αδέλφια μιλούσαν, η μητέρα κοίταζε το κινητό της και ξέσπασε σε λυγμούς, σύμφωνα με την El Pais. Οι γιοι της την αγκάλιασαν και προσπάθησαν να την παρηγορήσουν.
Η οικογένεια είπε πως είναι ευγνώμων για την ιατρική φροντίδα και την ανθρώπινη συμπαράσταση που δέχθηκε. Όταν δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν λόγω της γλώσσας, επικοινωνούσαν με χειρονομίες. Ιδιαίτερα συγκινητικό για τους ίδιους ήταν το γεγονός ότι ένας εθελοντής από την περιοχή τούς μετέφερε με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του δυστυχήματος μέχρι το χωριό, προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο.
Μετά από όσα συνέβησαν, σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν. Δεν αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι στη Σεβίλλη. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν ακόμη με ποιον τρόπο θα καταφέρουν να επιστρέψουν.
Η μητέρα με τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο, έφτασαν στην Μαδρίτη αεροπορικώς το Σάββατο και ταξίδευαν προς τη Σεβίλλη για να επισκεφτούν την πόλη, «δυστυχώς». Όπως περιγράφει η El Pais, η μητέρα, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και με σπασμένη κλείδα, προτίμησε να μιλήσουν τα παιδιά της για λογαριασμό της. «Είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ», είπε στα αγγλικά.
Ο Μάριος και ο Χρήστος περιέγραψαν στην ισπανική εφημερίδα πώς, λίγο πριν το δυστύχημα, χωρίστηκαν, καθώς ο μεγαλύτερος αδελφός και η μητέρα πήγαν στο βαγόνι-εστιατόριο για πρωινό. Ήταν έτοιμοι να παραλάβουν την παραγγελία τους, όταν η σφοδρή σύγκρουση τους εκσφενδόνισε. «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», είπε ο Μάριος.
Συγκρούστηκαν με άλλους επιβάτες και έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. Το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε και για αρκετά δευτερόλεπτα ακουγόταν ένας «άγριος ήχος». Ο χώρος γέμισε με μια έντονη μυρωδιά χώματος, ενώ το βαγόνι κατέληξε να έχει κλίση περίπου 30 μοιρών.
Κατάφεραν να σηκωθούν σχεδόν αμέσως και τηλεφώνησαν στον μικρότερο αδελφό, ο οποίος ήταν καλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, σώθηκε επειδή, λίγο πριν από τη σύγκρουση, αποφάσισε να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν λίγα λεπτά νωρίτερα εκσφενδονίστηκε κατά τη σύγκρουση.
Τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν να ξαναβρεθούν, να βγουν από το τρένο και να κατευθυνθούν σε ένα χωράφι με αμυγδαλιές. Την ώρα που τα δύο αδέλφια μιλούσαν, η μητέρα κοίταζε το κινητό της και ξέσπασε σε λυγμούς, σύμφωνα με την El Pais. Οι γιοι της την αγκάλιασαν και προσπάθησαν να την παρηγορήσουν.
Η οικογένεια είπε πως είναι ευγνώμων για την ιατρική φροντίδα και την ανθρώπινη συμπαράσταση που δέχθηκε. Όταν δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν λόγω της γλώσσας, επικοινωνούσαν με χειρονομίες. Ιδιαίτερα συγκινητικό για τους ίδιους ήταν το γεγονός ότι ένας εθελοντής από την περιοχή τούς μετέφερε με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του δυστυχήματος μέχρι το χωριό, προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο.
Μετά από όσα συνέβησαν, σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν. Δεν αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι στη Σεβίλλη. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν ακόμη με ποιον τρόπο θα καταφέρουν να επιστρέψουν.
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