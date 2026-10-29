Δήμητρα Ματσούκα: Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από τις εκπομπές
Δήμητρα Ματσούκα: Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από τις εκπομπές
«Τα πιο εμπορικά μέσα θα πάρουν κάτι, θα το μεγαλώσουν και θα πουν ό,τι μπορούν για να γίνει θέμα», σημείωσε η ηθοποιός
Στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν κυνηγηθεί πολύ από τις εκπομπές υποστηρίζει πως ανήκει η Δήμητρα Ματσούκα, σημειώνοντας ωστόσο πως όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο του θεάματος έχουν υπάρξει «θύματα» των ΜΜΕ και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» επισήμανε πως όσο κι αν έχει συζητηθεί στα μίντια, τελικά μετά από λίγο όλα έχουν ξεχαστεί: «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από το κομμάτι αυτό των εκπομπών, αλλά εντάξει… Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι ξεχνιούνται όλα. Εδώ ξεχνιούνται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό καλό και το κοινό κακό. Έτσι είναι, γιατί πάντα λες "πω πω τώρα αυτό"… Αλλά να που όλα ξεχνιούνται σε αυτή τη ζωή τη μάταιη», είπε χαρακτηριστικά.
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Όταν ρωτήθηκε εάν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να την υπερασπιστεί κάποιος δημόσια, η Δήμητρα Ματσούκα τόνισε: «Είμαστε όλοι θύματα μίας συγκεκριμένης στάσης που έχουν όλα τα μέσα, τουλάχιστον τα πιο εμπορικά. Εννοώ σάιτ, εκπομπές κτλ. Θα πάρουν κάτι, θα το μεγαλώσουν, θα πουν ό,τι μπορούν για να γίνει θέμα. Με νοιάζει και δεν με νοιάζει. Δεν μου είναι ευχάριστο όταν το μαθαίνω. Δεν επιδιώκω να το μαθαίνω...».
Παρόλα αυτά, ένα από τα πρόσωπα που κατά κάποιον τρόπο την υπερασπίστηκαν δημόσια ήταν η Ζωή Λάσκαρη, η οποία είχε κάνει θετική κριτική για την ίδια μετά από παράσταση που παρακολούθησε όπου πρωταγωνιστούσε: «Δεν είχαμε μιλήσει. Είναι γνωστό πόσο γενναιόδωρη ήταν με τους νεότερους ηθοποιούς. Γιατί σε αυτή τη γενιά δεν ήταν πολλές, εκείνη όμως ήταν. Όταν το είχα δει είχε συγκινηθεί πολύ. Μπορεί να ένιωθε ότι έπρεπε να με υπερασπιστεί. Μάλλον για το δημοσιογραφικό κομμάτι, γιατί εγώ παίρνω αγάπη από τον κόσμο και οι κριτικές σχεδόν πάντα είναι καλές», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Ματσούκα ρωτήθηκε για τον χρόνο που περνά όταν απομακρύνεται από τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις και επισήμανε πως δεν έχει χόμπι: «Ο έρωτας μόνο με συνεπαίρνει εκτός δουλειάς», δήλωσε. Στη συνέχεια, ωστόσο, εξήγησε: «Δεν έχω παρατήσει πράγματα για τον έρωτα, ποτέ».
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» επισήμανε πως όσο κι αν έχει συζητηθεί στα μίντια, τελικά μετά από λίγο όλα έχουν ξεχαστεί: «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί πολύ από το κομμάτι αυτό των εκπομπών, αλλά εντάξει… Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι ξεχνιούνται όλα. Εδώ ξεχνιούνται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό καλό και το κοινό κακό. Έτσι είναι, γιατί πάντα λες "πω πω τώρα αυτό"… Αλλά να που όλα ξεχνιούνται σε αυτή τη ζωή τη μάταιη», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε εάν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να την υπερασπιστεί κάποιος δημόσια, η Δήμητρα Ματσούκα τόνισε: «Είμαστε όλοι θύματα μίας συγκεκριμένης στάσης που έχουν όλα τα μέσα, τουλάχιστον τα πιο εμπορικά. Εννοώ σάιτ, εκπομπές κτλ. Θα πάρουν κάτι, θα το μεγαλώσουν, θα πουν ό,τι μπορούν για να γίνει θέμα. Με νοιάζει και δεν με νοιάζει. Δεν μου είναι ευχάριστο όταν το μαθαίνω. Δεν επιδιώκω να το μαθαίνω...».
Παρόλα αυτά, ένα από τα πρόσωπα που κατά κάποιον τρόπο την υπερασπίστηκαν δημόσια ήταν η Ζωή Λάσκαρη, η οποία είχε κάνει θετική κριτική για την ίδια μετά από παράσταση που παρακολούθησε όπου πρωταγωνιστούσε: «Δεν είχαμε μιλήσει. Είναι γνωστό πόσο γενναιόδωρη ήταν με τους νεότερους ηθοποιούς. Γιατί σε αυτή τη γενιά δεν ήταν πολλές, εκείνη όμως ήταν. Όταν το είχα δει είχε συγκινηθεί πολύ. Μπορεί να ένιωθε ότι έπρεπε να με υπερασπιστεί. Μάλλον για το δημοσιογραφικό κομμάτι, γιατί εγώ παίρνω αγάπη από τον κόσμο και οι κριτικές σχεδόν πάντα είναι καλές», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Ματσούκα ρωτήθηκε για τον χρόνο που περνά όταν απομακρύνεται από τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις και επισήμανε πως δεν έχει χόμπι: «Ο έρωτας μόνο με συνεπαίρνει εκτός δουλειάς», δήλωσε. Στη συνέχεια, ωστόσο, εξήγησε: «Δεν έχω παρατήσει πράγματα για τον έρωτα, ποτέ».
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