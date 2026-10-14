Γιατί το «όχι» έχει γίνει τόσο δύσκολο για τον σύγχρονο γονιό; Η ψυχολόγος απαντά
Γιατί το «όχι» έχει γίνει τόσο δύσκολο για τον σύγχρονο γονιό; Η ψυχολόγος απαντά
Η ψυχολόγος - παιδοψυχολόγος, κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου χαρτογραφεί τα εμπόδια και τις παγίδες που συναντούν οι σημερινοί γονείς κατά το απαιτητητικό ταξίδι της ανατροφής των παιδιών
*Γράφει η κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος
Η γονεϊκότητα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι με πολλές εκπλήξεις, κάποιες φορές με εμπόδια ή παγίδες. Οι σύγχρονοι γονείς φαίνονται αρκετά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διαπαιδαγώγησης και ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν προσπαθούν να συγκεράσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά και να εξασφαλίζουν έστω λίγο χρόνο για επικοινωνία με τα παιδιά τους. Ένας κοινός προβληματισμός για τους περισσότερους είναι η οριοθέτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η γονεϊκότητα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι με πολλές εκπλήξεις, κάποιες φορές με εμπόδια ή παγίδες. Οι σύγχρονοι γονείς φαίνονται αρκετά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διαπαιδαγώγησης και ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν προσπαθούν να συγκεράσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά και να εξασφαλίζουν έστω λίγο χρόνο για επικοινωνία με τα παιδιά τους. Ένας κοινός προβληματισμός για τους περισσότερους είναι η οριοθέτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα