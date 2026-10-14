Γιατί το «όχι» έχει γίνει τόσο δύσκολο για τον σύγχρονο γονιό; Η ψυχολόγος απαντά
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Γιατί το «όχι» έχει γίνει τόσο δύσκολο για τον σύγχρονο γονιό; Η ψυχολόγος απαντά

Η ψυχολόγος - παιδοψυχολόγος, κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου χαρτογραφεί τα εμπόδια και τις παγίδες που συναντούν οι σημερινοί γονείς κατά το απαιτητητικό ταξίδι της ανατροφής των παιδιών

Γιατί το «όχι» έχει γίνει τόσο δύσκολο για τον σύγχρονο γονιό; Η ψυχολόγος απαντά
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος

Η γονεϊκότητα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι με πολλές εκπλήξεις, κάποιες φορές με εμπόδια ή παγίδες. Οι σύγχρονοι γονείς φαίνονται αρκετά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διαπαιδαγώγησης και ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν προσπαθούν να συγκεράσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά και να εξασφαλίζουν έστω λίγο χρόνο για επικοινωνία με τα παιδιά τους. Ένας κοινός προβληματισμός για τους περισσότερους είναι η οριοθέτηση.

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ygeiamou.gr team
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