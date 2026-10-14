Με 1.300 ράντζα ξεκίνησε το φθινόπωρο για το «Αττικόν» – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι



Πρόβλημα δίχως λύση μοιάζει το θέμα των ράντζων στο νοσοκομείο «Αττικόν». Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσιοποιεί τα στοιχεία έντεκα διαδοχικών γενικών εφημεριών, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου, από τα οποία φαίνεται ότι σε ράντζα στους διαδρόμους νοσηλεύτηκαν 1.300 ασθενείς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων:

• Καταγράφηκαν συνολικά 7.700 προσελεύσεις και 2.000 εισαγωγές.

• 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.

• Μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 100 έως 140 ράντζα.

• Στα ΤΕΠ παραμένουν για νοσηλεία έως και 40 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία. «Εκεί εξετάζονται, εκεί νοσηλεύονται, από εκεί μπορεί να πάρουν ακόμη και εξιτήριο», αναφέρουν οι εργαζόμενοι.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr