Με 1.300 ράντζα ξεκίνησε το φθινόπωρο για το «Αττικόν» – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
YGEIAMOU.GR
Ράντζα Νοσοκομείο Αττικόν ΕΣΥ

Με 1.300 ράντζα ξεκίνησε το φθινόπωρο για το «Αττικόν» – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Στο νοσοκομείο «Αττικόν», 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα κατά τη διάρκεια 11 εφημεριών, με το Σωματείο Εργαζομένων να αναδεικνύει τη σοβαρή υποστελέχωση και την έλλειψη κλινών

Με 1.300 ράντζα ξεκίνησε το φθινόπωρο για το «Αττικόν» – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
ygeiamou.gr team


Πρόβλημα δίχως λύση μοιάζει το θέμα των ράντζων στο νοσοκομείο «Αττικόν».  Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσιοποιεί τα στοιχεία έντεκα διαδοχικών γενικών εφημεριών, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου, από τα οποία φαίνεται ότι σε ράντζα στους διαδρόμους νοσηλεύτηκαν 1.300 ασθενείς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων:

• Καταγράφηκαν συνολικά 7.700 προσελεύσεις και 2.000 εισαγωγές.
• 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.
• Μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 100 έως 140 ράντζα.
• Στα ΤΕΠ παραμένουν για νοσηλεία έως και 40 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία. «Εκεί εξετάζονται, εκεί νοσηλεύονται, από εκεί μπορεί να πάρουν ακόμη και εξιτήριο», αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης