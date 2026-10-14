Στην Αθήνα το 38ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Θηλωματοϊών
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HPV HPV εµβόλια Ελληνική HPV Εταιρεία

Στην Αθήνα το 38ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Θηλωματοϊών

Περισσότεροι από 2.000 ειδικοί από 100 χώρες συναντώνται στην Αθήνα για το IPVS 2026 - Εμβολιασμός, screening και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Στην Αθήνα το 38ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Θηλωματοϊών
ygeiamou.gr team
Η Διεθνής Εταιρεία Θηλωματοϊών (International Papillomavirus Society, IPVS) και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνική HPV Εταιρεία] ανακοινώνει την προσεχή έναρξη των εργασιών του 38ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Ιούς των Θηλωμάτων (38th Conference of the International Papillomavirus Society – IPVS 2026). Το συνέδριο αυτό, παγκόσμιας σημασίας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η σημασία του IPVS 2026 – Πρωτοστατώντας στον παγκόσμιο διάλογο

Το Ετήσιο Συνέδριο της IPVS αποτελεί την κορυφαία παγκοσμίως επιστημονική διοργάνωση αφιερωμένη στην έρευνα για τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και τις νόσους που σχετίζονται με αυτούς, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου και άλλων μορφών καρκίνου. Στο συνέδριο του 2026 αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 σύνεδροι από περισσότερες από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι ερευνητές, κλινικοί ιατροί, ειδικοί στη δημόσια υγεία και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

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ygeiamou.gr team
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