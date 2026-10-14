Εκστρατεία για τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα – Ενημερωθείτε
Εκστρατεία για τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα – Ενημερωθείτε
Η ΕΔΑΕ ενημερώνει για τα αυτοάνοσα και φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση, τονίζοντας πως δεν είναι μεταδοτικά και δεν πρέπει να αποτελούν αιτία αποκλεισμού
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία διεξάγει εκστρατεία για τα αυτοάνοσα – φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, τα οποία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αν και είναι γνωστά σε σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας που βιώνουν καθημερινά τα βαριά συμπτώματά τους, παραμένουν για το ευρύτερο κοινό «αυτοάγνωστα».
Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΔΑΕ, για μια μεγάλη κατηγορία της ειδικότητας της δερματολογίας, με παθήσεις όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία, η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα κ.ά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΔΑΕ, για μια μεγάλη κατηγορία της ειδικότητας της δερματολογίας, με παθήσεις όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία, η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα κ.ά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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