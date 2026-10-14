Εκστρατεία για τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα – Ενημερωθείτε

Η ΕΔΑΕ ενημερώνει για τα αυτοάνοσα και φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση, τονίζοντας πως δεν είναι μεταδοτικά και δεν πρέπει να αποτελούν αιτία αποκλεισμού