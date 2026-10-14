Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του: Μην τα παρατάτε ποτέ
GALA
Ετεοκλής Παύλου Ατύχημα Ακρωτηριασμός

Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του: Μην τα παρατάτε ποτέ

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media για να μοιραστεί μερικές σκέψεις

Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του: Μην τα παρατάτε ποτέ
10 ΣΧΟΛΙΑ
Μερικές σκέψεις με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την ημέρα που έχασε το δεξί του πόδι μοιράστηκε ο Ετεοκλής Παύλου, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο παρουσιαστής, που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόταν, στις 13 Οκτωβρίου 2013, αναφέρθηκε στο πώς βιώνει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη επέτειο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα, είναι 13 χρόνια ακριβώς από τη μέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν σε εμένα και έχασα το πόδι μου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2013», ανέφερε αρχικά μέσα από ένα Instagram story.

Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι κάθε χρόνο, η συγκεκριμένη ημερομηνία τον γυρίζει πίσω στα όσα βίωσε, με τις σκέψεις του να περιστρέφονται όλη μέρα γύρω από το περιστατικό που του άλλαξε τη ζωή. «Πραγματικά το σκέφτομαι όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάπως έτσι κυλάει. Μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι δυσκολία και να αντιμετωπίζετε στη ζωή σας. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε μία χώρα που καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις σε αυτήν ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία: NDPPHOTO
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης