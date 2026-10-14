Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του: Μην τα παρατάτε ποτέ
Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του: Μην τα παρατάτε ποτέ
Ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media για να μοιραστεί μερικές σκέψεις
Μερικές σκέψεις με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την ημέρα που έχασε το δεξί του πόδι μοιράστηκε ο Ετεοκλής Παύλου, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο παρουσιαστής, που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόταν, στις 13 Οκτωβρίου 2013, αναφέρθηκε στο πώς βιώνει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη επέτειο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.
«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα, είναι 13 χρόνια ακριβώς από τη μέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν σε εμένα και έχασα το πόδι μου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2013», ανέφερε αρχικά μέσα από ένα Instagram story.
Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι κάθε χρόνο, η συγκεκριμένη ημερομηνία τον γυρίζει πίσω στα όσα βίωσε, με τις σκέψεις του να περιστρέφονται όλη μέρα γύρω από το περιστατικό που του άλλαξε τη ζωή. «Πραγματικά το σκέφτομαι όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάπως έτσι κυλάει. Μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι δυσκολία και να αντιμετωπίζετε στη ζωή σας. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε μία χώρα που καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις σε αυτήν ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο παρουσιαστής, που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόταν, στις 13 Οκτωβρίου 2013, αναφέρθηκε στο πώς βιώνει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη επέτειο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.
«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα, είναι 13 χρόνια ακριβώς από τη μέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν σε εμένα και έχασα το πόδι μου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2013», ανέφερε αρχικά μέσα από ένα Instagram story.
Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι κάθε χρόνο, η συγκεκριμένη ημερομηνία τον γυρίζει πίσω στα όσα βίωσε, με τις σκέψεις του να περιστρέφονται όλη μέρα γύρω από το περιστατικό που του άλλαξε τη ζωή. «Πραγματικά το σκέφτομαι όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάπως έτσι κυλάει. Μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι δυσκολία και να αντιμετωπίζετε στη ζωή σας. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε μία χώρα που καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις σε αυτήν ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα