Πώς λέμε στο παιδί ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν τα πάνε καλά – Γιατί το «όλα καλά» είναι λάθος
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Πώς λέμε στο παιδί ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν τα πάνε καλά – Γιατί το «όλα καλά» είναι λάθος

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ένταση στο σπίτι πολύ πριν οι γονείς τους μιλήσουν γι' αυτή - Πόσα πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί για τις δυσκολίες στη σχέση των γονιών του; Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδυάζουμε ειλικρίνεια, όρια και συναισθηματική ασφάλεια

Πώς λέμε στο παιδί ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν τα πάνε καλά – Γιατί το «όλα καλά» είναι λάθος
Βίκυ Βενιού
Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά πολύ πριν τους το πει κάποιος. Ένας διαφορετικός τόνος φωνής, λιγότερη τρυφερότητα, ένας καβγάς πίσω από κλειστές πόρτες ή απλώς η αλλαγή της ατμόσφαιρας στο σπίτι αρκούν για να αντιληφθούν την ένταση.

Η προσπάθεια να κρυφτεί το πρόβλημα μπορεί να μοιάζει προστατευτική. Όταν, όμως, το παιδί αισθάνεται ότι κάτι συμβαίνει χωρίς να γνωρίζει τι, η αβεβαιότητα μπορεί να γίνει πιο τρομακτική από μια ειλικρινή, κατάλληλη για την ηλικία του εξήγηση. Μάλιστα, μπορεί να συμπληρώσει μόνο του τα «κενά» και να πιστέψει ακόμη και ότι φταίει εκείνο.

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Βίκυ Βενιού
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