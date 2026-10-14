Πώς λέμε στο παιδί ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν τα πάνε καλά – Γιατί το «όλα καλά» είναι λάθος

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ένταση στο σπίτι πολύ πριν οι γονείς τους μιλήσουν γι' αυτή - Πόσα πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί για τις δυσκολίες στη σχέση των γονιών του; Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδυάζουμε ειλικρίνεια, όρια και συναισθηματική ασφάλεια