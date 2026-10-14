Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με τη Μαρσέιγ: Τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας έχουν ακυρωθεί
ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με τη Μαρσέιγ: Τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας έχουν ακυρωθεί
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ
Νέα ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ και τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλοι της ομάδας.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει πως τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί έχουν ακυρωθεί και καλεί τον κόσμο να μην πλησιάσει στο γήπεδο της Μαρσέιγ την Πέμπτη γιατί η θύρα φιλοξενούμενων θα είναι κλειστή.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:
Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή.
Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει πως τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί έχουν ακυρωθεί και καλεί τον κόσμο να μην πλησιάσει στο γήπεδο της Μαρσέιγ την Πέμπτη γιατί η θύρα φιλοξενούμενων θα είναι κλειστή.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:
Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή.
Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».
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