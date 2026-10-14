6η χρονιά αύξησης των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα – Το 2027 μετά το νεφρό, θα γίνονται και στο ήπαρ σε παιδιά
6η χρονιά αύξησης των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα – Το 2027 μετά το νεφρό, θα γίνονται και στο ήπαρ σε παιδιά
Η αύξηση των δοτών, ο σχεδιασμός για παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις ήπατος το 2027 και οι νέες προσεγγίσεις για την προστασία των μοσχευμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 9ου Transplant Masterclass
Την έναρξη μεταμοσχεύσεων ήπατος σε παιδιά χαμηλού σωματικού βάρους το 2027 σχεδιάζει το Ωνάσειο Νοσοκομείο, επιδιώκοντας να καλύψει ανάγκες μικρών ασθενών που σήμερα αναζητούν θεραπεία στο εξωτερικό. Η επέκταση έρχεται μετά την ανάπτυξη του προγράμματος παιδιατρικών μεταμοσχεύσεων νεφρού, στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οκτώ επεμβάσεις σε παιδιά βάρους 14 έως 23 κιλών.
Τον σχεδιασμό παρουσίασε ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, στο 9ο Transplant Masterclass του Ιδρύματος Ωνάση, με τίτλο «Από τη δωρεά στη ζωή: Επαναπροσδιορίζοντας τις διαδρομές της μεταμόσχευσης».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τον σχεδιασμό παρουσίασε ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, στο 9ο Transplant Masterclass του Ιδρύματος Ωνάση, με τίτλο «Από τη δωρεά στη ζωή: Επαναπροσδιορίζοντας τις διαδρομές της μεταμόσχευσης».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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