Ποιες ασκήσεις επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Πάρκινσον – Στόχος οι 8 ώρες κίνησης την εβδομάδα

Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση της σωματικής δραστηριότητας με τη σκέψη και την κινητικότητα - Τι έδειξε για την ένταση, τη διάρκεια και τον τύπο των ασκήσεων που βοηθούν