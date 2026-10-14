Ποιες ασκήσεις επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Πάρκινσον – Στόχος οι 8 ώρες κίνησης την εβδομάδα
Ποιες ασκήσεις επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Πάρκινσον – Στόχος οι 8 ώρες κίνησης την εβδομάδα
Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση της σωματικής δραστηριότητας με τη σκέψη και την κινητικότητα - Τι έδειξε για την ένταση, τη διάρκεια και τον τύπο των ασκήσεων που βοηθούν
Ένας περίπατος, λίγη ποδηλασία, οι δουλειές του σπιτιού: η κίνηση που συγκεντρώνεται μέσα στην εβδομάδα μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους με νόσο Πάρκινσον. Νέα έρευνα συνδέει τον περισσότερο χρόνο σωματικής δραστηριότητας με βραδύτερη επιδείνωση της κινητικότητας και των γνωστικών λειτουργιών, στρέφοντας το ενδιαφέρον πέρα από την οργανωμένη προπόνηση.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Neurology, παρακολούθησε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο για διάστημα έως επτά ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Neurology, παρακολούθησε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο για διάστημα έως επτά ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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