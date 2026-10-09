Το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται σε ένα φλιτζάνι σκέτο καφέ – Πόσα χρόνια ζωής «κλέβει» η ζάχαρη
Το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται σε ένα φλιτζάνι σκέτο καφέ – Πόσα χρόνια ζωής «κλέβει» η ζάχαρη
Νέα μεγάλη μελέτη συνδέει τον σκέτο καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου - Το πιθανό όφελος, όμως, φαίνεται να εξανεμίζεται όσο προσθέτουμε ζάχαρη και κρέμα
Για αρκετούς από εμάς, η ημέρα δεν ξεκινά αν πρώτα δεν σερβιριστεί ο καφές. Αμέσως μετά ακολουθεί μια δεύτερη «τελετουργία»: ζάχαρη, αρωματικά σιρόπια ή σαντιγί. Παρότι ο καφές έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο μελετών για τα πιθανά οφέλη του στην υγεία, νέα έρευνα στρέφει την προσοχή σε όσα προσθέτουμε στο φλιτζάνι, εκτός του καφέ.
Ειδικότερα, μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αλλά η ευνοϊκή αυτή συσχέτιση παρατηρήθηκε κυρίως όταν ο καφές καταναλωνόταν σκέτος ή με μικρές ποσότητες ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών.
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Ειδικότερα, μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αλλά η ευνοϊκή αυτή συσχέτιση παρατηρήθηκε κυρίως όταν ο καφές καταναλωνόταν σκέτος ή με μικρές ποσότητες ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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