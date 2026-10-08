Καρκίνος: «Ωρολογιακή βόμβα» η αύξηση στους κάτω των 50 – Οι 7 τύποι που προβληματίζουν τους επιστήμονες
Καρκίνος: «Ωρολογιακή βόμβα» η αύξηση στους κάτω των 50 – Οι 7 τύποι που προβληματίζουν τους επιστήμονες
Νέα διεθνής ανάλυση καταγράφει σημαντική αύξηση συγκεκριμένων καρκίνων στους κάτω των 50 ετών - Ποιοι παράγοντες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών
Αν και ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί νόσο που αφορά κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικίες, κάτι φαίνεται πως αλλάζει τα τελευταία χρόνια για τις νεότερες γενιές. Ορισμένοι τύποι καρκίνου που παλαιότερα εμφανίζονταν σπανιότερα πριν από τα 50 καταγράφουν πλέον σημαντική αύξηση, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο προβληματισμού για τους επιστήμονες.
Νεότερη ανάλυση του World Cancer Research Fund (WCRF), βασισμένη σε δεδομένα από την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, εντόπισε σημαντική αύξηση των καρκίνων πρώιμης έναρξης σε αρκετές μορφές της νόσου. Στην Αγγλία, επτά τύποι καρκίνου παρουσίασαν σημαντική αύξηση στους κάτω των 50 ετών: του μαστού, του παχέος εντέρου, των νεφρών, του ήπατος, του παγκρέατος, του προστάτη και του ενδομητρίου.
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Νεότερη ανάλυση του World Cancer Research Fund (WCRF), βασισμένη σε δεδομένα από την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, εντόπισε σημαντική αύξηση των καρκίνων πρώιμης έναρξης σε αρκετές μορφές της νόσου. Στην Αγγλία, επτά τύποι καρκίνου παρουσίασαν σημαντική αύξηση στους κάτω των 50 ετών: του μαστού, του παχέος εντέρου, των νεφρών, του ήπατος, του παγκρέατος, του προστάτη και του ενδομητρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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