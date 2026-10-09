Ξιαρχό κατά Βίσση: Η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη
Ξιαρχό κατά Βίσση: Η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη
«Ο Καρβέλας καλώς ή κακώς της έφτιαξε την καριέρα της και καλό θα είναι να λέμε και ένα ευχαριστώ... Ηθελέστα και παθέστα», σχολίασε ο χορογράφος για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο καλλιτεχνικό δίδυμο
Θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα πήρε ο Τάσος Ξιαρχό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, κατά το οποίο υποστήριξε πως η τραγουδίστρια έδωσε χρήματα για να προσλάβει ανθρώπους από το εξωτερικό, για να γεμίσει το ΟΑΚΑ και να αποδείξει στον συνθέτη πως είναι καταξιωμένη, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έχει ανάγκη.
Ο χορογράφος ανέφερε αρχικά πως προσπαθούσε πολλές μέρες να αποφύγει αυτό το βίντεο, ωστόσο όταν ξέσπασε η κόντρα, θεώρησε πως του δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία να το κάνει: «Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης είναι καταξιωμένος σε μια χώρα, από τους ανθρώπους της χώρας, δηλαδή από εμάς… Έχουμε πάει στα μαγαζιά της, έχουμε ακούσει τα τραγούδια της, την έχουμε αποθεώσει αλλά κάποια στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή, πόσο μάλλον μια καλλιτέχνιδα σαν την Άννα Βίσση, που πάντα είχε τις υπερβολές της, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλλιτεχνικές… Μας έχει δώσει πολύ όμορφες στιγμές, όμως όταν υποτιμάς έτσι έναν λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού... Η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη. Και ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων που θα μπορούσε να αποτελείται από Έλληνες - που έχουμε τόσο ταλαντούχους και κάνουν τόσες επιτυχίες σε αυτή τη χώρα -όλη η παραγωγή και όλα τα εκατομμύρια μοιράστηκαν στο εξωτερικό και πέρυσι και φέτος», είπε.
Ο Τάσος Ξιαρχό πρόσθεσε πως υπήρχε λόγος που η φετινή συναυλία της δεν έγινε viral - τουλάχιστον για τους σωστούς λόγους: «Αυτή η συναυλία ξέρετε γιατί δεν έγινε viral όπως η περσινή και η προπέρσινη; Γιατί αποσκοπούσε στο να αποδείξει -μάλλον στον εαυτό της πιο πολύ- ότι τα κατάφερε μετά από κάποια χρόνια που έκανε το off της, γιατί και αυτή έχει χρεωκοπήσει, έχει πουλήσει τις τσάντες και τα σπίτια της για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Κι εμείς το έχουμε περάσει και θα το ξαναπεράσουμε και σε όλους συμβαίνει», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο χορογράφος επισήμανε έπειτα πως στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Άννας Βίσση σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν υποστηρίζουν τους Έλληνες και δεν τους πληρώνουν όπως θα έπρεπε: «Παίρνεις τους ξένους και τους πληρώνεις αδρά για να φτιάξεις ένα σόου μασονικό, ό,τι άλλο σατανικό. Και μασονία να μην υπάρχει και τίποτα από όλα αυτά… Υπάρχει όμως η αρνητική ενέργεια, η διάθεση του σκότους, αυτή η διάθεση να αποδείξεις ότι μπορείς να γεμίσεις το ΟΑΚΑ… Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ για να αποδείξεις στον Καρβέλα ότι είσαι καταξιωμένη ή να το αποδείξεις στον εαυτό σου… Η Θεία Δίκη είναι εκεί… Και καταλήγεις από δύο φανταστικές συναυλίες, να τριτώσει με κακό… μπλεγμένη και χρεωμένη… Και αντί να κάνει μια συναυλία και να την χαρεί, είναι στο επίκεντρο των backstage της συναυλίας. Και όταν κάτι δεν γίνεται με αγάπη, με όρεξη για ζωή ή για να αποδείξεις ότι αξίζεις… δεν διαρκεί πολύ ή έχει αντίκτυπο στην ζωή σου και πολλές φορές άμεσο αντίκτυπο…», ανέφερε.
Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συνομιλία της Άννας Βίσση με τον εαυτό της στο παρελθόν μέσω AI, χαρακτηρίζοντάς το γεγονός αυτό «κριντζ και άβολο», ενώ δήλωσε πως όλο το σόου ήταν αντιγραφή των συναυλιών του Κάνιε Γουέστ και του Weeknd.
Ο Τάσος Ξιαρχό τόνισε ακόμη πως οι χορευτές ήταν ασυγχρόνιστοι, ενώ ακριβοπληρώθηκαν, κάτι που θεωρεί πως είναι «αμαρτία»: «Έχει τεράστιο ταλέντο και θα έπρεπε η ομάδα και οι άνθρωποί της να τη βοηθάνε για το επόμενο βήμα», σημείωσε.
Και κατέληξε: «Ο Καρβέλας καλώς ή κακώς της έφτιαξε την καριέρα της, ό,τι και να έχει καταφέρει, το μυαλό ήταν ο Καρβέλας και η μούσα του ήταν η Βίσση. Η μούσα δεν εκτίμησε αυτό που φτιάχτηκε, το θεώρησε όλο δικό της, ενώ στην κοινωνία που ζούμε καλό θα είναι να λέμε και ένα ευχαριστώ, να μοιραζόμαστε την επιτυχία μας και πάνω απ' όλα να κάνουμε πράγματα για εμάς και γι' αυτούς που μας βλέπουν. Λυπάμαι πολύ για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά ηθελέστα και παθέστα».
Ο χορογράφος ανέφερε αρχικά πως προσπαθούσε πολλές μέρες να αποφύγει αυτό το βίντεο, ωστόσο όταν ξέσπασε η κόντρα, θεώρησε πως του δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία να το κάνει: «Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης είναι καταξιωμένος σε μια χώρα, από τους ανθρώπους της χώρας, δηλαδή από εμάς… Έχουμε πάει στα μαγαζιά της, έχουμε ακούσει τα τραγούδια της, την έχουμε αποθεώσει αλλά κάποια στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή, πόσο μάλλον μια καλλιτέχνιδα σαν την Άννα Βίσση, που πάντα είχε τις υπερβολές της, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλλιτεχνικές… Μας έχει δώσει πολύ όμορφες στιγμές, όμως όταν υποτιμάς έτσι έναν λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού... Η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη. Και ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων που θα μπορούσε να αποτελείται από Έλληνες - που έχουμε τόσο ταλαντούχους και κάνουν τόσες επιτυχίες σε αυτή τη χώρα -όλη η παραγωγή και όλα τα εκατομμύρια μοιράστηκαν στο εξωτερικό και πέρυσι και φέτος», είπε.
Ο Τάσος Ξιαρχό πρόσθεσε πως υπήρχε λόγος που η φετινή συναυλία της δεν έγινε viral - τουλάχιστον για τους σωστούς λόγους: «Αυτή η συναυλία ξέρετε γιατί δεν έγινε viral όπως η περσινή και η προπέρσινη; Γιατί αποσκοπούσε στο να αποδείξει -μάλλον στον εαυτό της πιο πολύ- ότι τα κατάφερε μετά από κάποια χρόνια που έκανε το off της, γιατί και αυτή έχει χρεωκοπήσει, έχει πουλήσει τις τσάντες και τα σπίτια της για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Κι εμείς το έχουμε περάσει και θα το ξαναπεράσουμε και σε όλους συμβαίνει», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
@tasosxiarcho #vissi #annavissi ♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ
Ο χορογράφος επισήμανε έπειτα πως στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Άννας Βίσση σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν υποστηρίζουν τους Έλληνες και δεν τους πληρώνουν όπως θα έπρεπε: «Παίρνεις τους ξένους και τους πληρώνεις αδρά για να φτιάξεις ένα σόου μασονικό, ό,τι άλλο σατανικό. Και μασονία να μην υπάρχει και τίποτα από όλα αυτά… Υπάρχει όμως η αρνητική ενέργεια, η διάθεση του σκότους, αυτή η διάθεση να αποδείξεις ότι μπορείς να γεμίσεις το ΟΑΚΑ… Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ για να αποδείξεις στον Καρβέλα ότι είσαι καταξιωμένη ή να το αποδείξεις στον εαυτό σου… Η Θεία Δίκη είναι εκεί… Και καταλήγεις από δύο φανταστικές συναυλίες, να τριτώσει με κακό… μπλεγμένη και χρεωμένη… Και αντί να κάνει μια συναυλία και να την χαρεί, είναι στο επίκεντρο των backstage της συναυλίας. Και όταν κάτι δεν γίνεται με αγάπη, με όρεξη για ζωή ή για να αποδείξεις ότι αξίζεις… δεν διαρκεί πολύ ή έχει αντίκτυπο στην ζωή σου και πολλές φορές άμεσο αντίκτυπο…», ανέφερε.
Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συνομιλία της Άννας Βίσση με τον εαυτό της στο παρελθόν μέσω AI, χαρακτηρίζοντάς το γεγονός αυτό «κριντζ και άβολο», ενώ δήλωσε πως όλο το σόου ήταν αντιγραφή των συναυλιών του Κάνιε Γουέστ και του Weeknd.
Ο Τάσος Ξιαρχό τόνισε ακόμη πως οι χορευτές ήταν ασυγχρόνιστοι, ενώ ακριβοπληρώθηκαν, κάτι που θεωρεί πως είναι «αμαρτία»: «Έχει τεράστιο ταλέντο και θα έπρεπε η ομάδα και οι άνθρωποί της να τη βοηθάνε για το επόμενο βήμα», σημείωσε.
Και κατέληξε: «Ο Καρβέλας καλώς ή κακώς της έφτιαξε την καριέρα της, ό,τι και να έχει καταφέρει, το μυαλό ήταν ο Καρβέλας και η μούσα του ήταν η Βίσση. Η μούσα δεν εκτίμησε αυτό που φτιάχτηκε, το θεώρησε όλο δικό της, ενώ στην κοινωνία που ζούμε καλό θα είναι να λέμε και ένα ευχαριστώ, να μοιραζόμαστε την επιτυχία μας και πάνω απ' όλα να κάνουμε πράγματα για εμάς και γι' αυτούς που μας βλέπουν. Λυπάμαι πολύ για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά ηθελέστα και παθέστα».
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