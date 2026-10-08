10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά
YGEIAMOU.GR
Εξωσωματική γονιμοποίηση Μαρίνα Δημητράκη Fertilia Όμιλος IMITHEA

10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά

Από το κατά πόσο «επώδυνη» είναι η εξωσωματική μέχρι το αν οδηγεί πάντα σε δίδυμα και αν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, η κυρία Μαρίνα Δημητράκη, MD, MSc, M.H.A., PhD, EFOG-EBCOG, EFRM ESHRE/EBCOG, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Ι.Υ.Α. Fertilia στη Θεσσαλονίκη, διαλύει τους μύθους γύρω από τη διαδικασία

10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά
ygeiamou.gr team
Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής. Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού το 1978, με καινοτομίες και νέες κατακτήσεις στον τομέα της κυτταρογενετικής και κρυοβιολογίας, προσφέρει πλέον ελπίδα σε εκατομμύρια ζευγάρια και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση παιδιού.

Ωστόσο παρά την ευρεία εφαρμογή της – κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως 3-4 εκατομμύρια κύκλοι εξωσωματικής – εξακολουθούν να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που προκαλούν σύγχυση, άγχος και αδικαιολόγητους φόβους.

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ygeiamou.gr team
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