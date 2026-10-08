10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά

Από το κατά πόσο «επώδυνη» είναι η εξωσωματική μέχρι το αν οδηγεί πάντα σε δίδυμα και αν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, η κυρία Μαρίνα Δημητράκη, MD, MSc, M.H.A., PhD, EFOG-EBCOG, EFRM ESHRE/EBCOG, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Ι.Υ.Α. Fertilia στη Θεσσαλονίκη, διαλύει τους μύθους γύρω από τη διαδικασία