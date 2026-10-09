Κεραμικά αγγεία, πιάτα, μπολ και δίσκοι της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκαν σε ναυάγιο 2.100 ετών στα ανοιχτά της Αττάλειας

Γιατί διατηρήθηκαν σχεδόν άθικτα

Οι γραπτές πηγές της ρωμαϊκής περιόδου δείχνουν ότι τα κεραμικά της Ρωσσού είχαν ιδιαίτερα καλή φήμη ανάμεσα στους εύπορους καταναλωτές. Μάλιστα, η σημασία της ανακάλυψης ενισχύεται και από μια ιδιαίτερη σύνδεση με μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της αρχαίας Ρώμης, τονΣε επιστολή προς τον φίλο του, το 50 π.Χ., ο Κικέρωνας αναφερόταν σε παραγγελία κεραμικών σκευών από τη Ρωσσό, γεγονός που δείχνει ότι τα προϊόντα της περιοχής ήταν ιδιαίτερα περιζήτητα μεταξύ των πλούσιων Ρωμαίων.Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το φορτίο βρέθηκε σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση. Η εξήγηση που δίνουν είναι ότι τα κεραμικά είχαν συσκευαστεί προσεκτικά σε ξύλινα κιβώτια, με πηλό τοποθετημένο ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα ώστε να αποφεύγονται οι θραύσεις κατά τη μεταφορά.Όταν το πλοίο βυθίστηκε, αυτή η προστατευτική συσκευασία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν φυσική «ασπίδα», προστατεύοντας μεγάλο μέρος του φορτίου από σοβαρές ζημιές.Από το ναυάγιο ανασύρθηκαν επίσης νομίσματα του 1ου αιώνα π.Χ., τα οποία βοήθησαν τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εποχή του τελευταίου ταξιδιού του πλοίου.«Χάρη στον πηλό που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στα αντικείμενα όταν συσκευάστηκαν στα κιβώτια, τα ευρήματα έφτασαν έως εμάς σχεδόν άθικτα, μεταφέροντας στο σήμερα τόσο την τεχνογνωσία παραγωγής της Ανατολίας όσο και το εμπορικό παρελθόν της Μεσογείου», ανέφερε ο Ερσόι.