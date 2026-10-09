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Κεραμικά αγγεία, πιάτα, μπολ και δίσκοι της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκαν σε ναυάγιο 2.100 ετών στα ανοιχτά της Αττάλειας
Κεραμικά αγγεία, πιάτα, μπολ και δίσκοι της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκαν σε ναυάγιο 2.100 ετών στα ανοιχτά της Αττάλειας
Το πλοίο φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον αρχαίο οικισμό της Ρωσσού και κατευθυνόταν στη Ρώμη - Γιατί το φορτίο βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση και η σύνδεσή του με τον Ρωμαίο ρήτορα Κικέρωνα
Ένα εντυπωσιακό φορτίο πολυτελών κεραμικών σκευών, το οποίο παρέμεινε για περίπου 2.100 χρόνια στον βυθό της Μεσογείου, έφερε στο φως μια νέα αρχαιολογική έρευνα στα ανοιχτά των παραλίων της Τουρκίας.
Συγκεκριμένα, οι αρχαιολόγοι της γειτονικής χώρας εντόπισαν ναυάγιο γεμάτο με χιλιάδες κεραμικά αγγεία, πιάτα, μπολ και δίσκους διαφόρων μεγεθών, πολλά από τα οποία έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.
Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προσφέρει μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δειπνούσαν οι εύποροι Ρωμαίοι και για το εμπόριο πολυτελών ειδών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανέφερε ότι οι έρευνες φέρνουν στο φως «σερβίτσια 2.100 ετών από τα βάθη της Μεσογείου», σημειώνοντας πως οι υποβρύχιες ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2025 έχουν ήδη αποδώσει χιλιάδες αντικείμενα από το ναυάγιο.
Οι δύο περιοχές απέχουν περίπου 300 ναυτικά μίλια μεταξύ τους και θεωρείται πιθανό το πλοίο να κατευθυνόταν προς τη Ρώμη όταν έπεσε σε καταιγίδα και βυθίστηκε, αφού πρώτα προσέκρουσε σε αβαθή περιοχή.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί χιλιάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιάτα, μπολ και δίσκοι σε 122 διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το επίπεδο πολυτέλειας που χαρακτήριζε την κουλτούρα του φαγητού εκείνης της εποχής.
Συγκεκριμένα, οι αρχαιολόγοι της γειτονικής χώρας εντόπισαν ναυάγιο γεμάτο με χιλιάδες κεραμικά αγγεία, πιάτα, μπολ και δίσκους διαφόρων μεγεθών, πολλά από τα οποία έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.
Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προσφέρει μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δειπνούσαν οι εύποροι Ρωμαίοι και για το εμπόριο πολυτελών ειδών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανέφερε ότι οι έρευνες φέρνουν στο φως «σερβίτσια 2.100 ετών από τα βάθη της Μεσογείου», σημειώνοντας πως οι υποβρύχιες ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2025 έχουν ήδη αποδώσει χιλιάδες αντικείμενα από το ναυάγιο.
Σε βάθος 55 μέτρων στα ανοιχτά της ΑττάλειαςΤο ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 55 μέτρων ανοιχτά του Αδρασάν, στην περιοχή της Αττάλειας, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πλοίο είχε ξεκινήσει από τον αρχαίο οικισμό της Ρωσσού στην περιοχή που σήμερα ανήκει στο Χατάι.
Οι δύο περιοχές απέχουν περίπου 300 ναυτικά μίλια μεταξύ τους και θεωρείται πιθανό το πλοίο να κατευθυνόταν προς τη Ρώμη όταν έπεσε σε καταιγίδα και βυθίστηκε, αφού πρώτα προσέκρουσε σε αβαθή περιοχή.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί χιλιάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιάτα, μπολ και δίσκοι σε 122 διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το επίπεδο πολυτέλειας που χαρακτήριζε την κουλτούρα του φαγητού εκείνης της εποχής.
Κεραμικά από διαφορετικά κέντρα παραγωγήςΣτο ναυάγιο βρέθηκαν επίσης κεραμικά αγγεία από διάφορα νησιά του Αιγαίου, στοιχείο που δείχνει ότι το πλοίο μετέφερε εμπορεύματα από περισσότερα του ενός κέντρα παραγωγής.
Οι γραπτές πηγές της ρωμαϊκής περιόδου δείχνουν ότι τα κεραμικά της Ρωσσού είχαν ιδιαίτερα καλή φήμη ανάμεσα στους εύπορους καταναλωτές. Μάλιστα, η σημασία της ανακάλυψης ενισχύεται και από μια ιδιαίτερη σύνδεση με μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της αρχαίας Ρώμης, τον Κικέρωνα.
Σε επιστολή προς τον φίλο του Αττικό, το 50 π.Χ., ο Κικέρωνας αναφερόταν σε παραγγελία κεραμικών σκευών από τη Ρωσσό, γεγονός που δείχνει ότι τα προϊόντα της περιοχής ήταν ιδιαίτερα περιζήτητα μεταξύ των πλούσιων Ρωμαίων.
Όταν το πλοίο βυθίστηκε, αυτή η προστατευτική συσκευασία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν φυσική «ασπίδα», προστατεύοντας μεγάλο μέρος του φορτίου από σοβαρές ζημιές.
Από το ναυάγιο ανασύρθηκαν επίσης νομίσματα του 1ου αιώνα π.Χ., τα οποία βοήθησαν τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εποχή του τελευταίου ταξιδιού του πλοίου.
«Χάρη στον πηλό που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στα αντικείμενα όταν συσκευάστηκαν στα κιβώτια, τα ευρήματα έφτασαν έως εμάς σχεδόν άθικτα, μεταφέροντας στο σήμερα τόσο την τεχνογνωσία παραγωγής της Ανατολίας όσο και το εμπορικό παρελθόν της Μεσογείου», ανέφερε ο Ερσόι.
Σε επιστολή προς τον φίλο του Αττικό, το 50 π.Χ., ο Κικέρωνας αναφερόταν σε παραγγελία κεραμικών σκευών από τη Ρωσσό, γεγονός που δείχνει ότι τα προϊόντα της περιοχής ήταν ιδιαίτερα περιζήτητα μεταξύ των πλούσιων Ρωμαίων.
Γιατί διατηρήθηκαν σχεδόν άθικταΟι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το φορτίο βρέθηκε σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση. Η εξήγηση που δίνουν είναι ότι τα κεραμικά είχαν συσκευαστεί προσεκτικά σε ξύλινα κιβώτια, με πηλό τοποθετημένο ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα ώστε να αποφεύγονται οι θραύσεις κατά τη μεταφορά.
Όταν το πλοίο βυθίστηκε, αυτή η προστατευτική συσκευασία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν φυσική «ασπίδα», προστατεύοντας μεγάλο μέρος του φορτίου από σοβαρές ζημιές.
Από το ναυάγιο ανασύρθηκαν επίσης νομίσματα του 1ου αιώνα π.Χ., τα οποία βοήθησαν τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εποχή του τελευταίου ταξιδιού του πλοίου.
«Χάρη στον πηλό που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στα αντικείμενα όταν συσκευάστηκαν στα κιβώτια, τα ευρήματα έφτασαν έως εμάς σχεδόν άθικτα, μεταφέροντας στο σήμερα τόσο την τεχνογνωσία παραγωγής της Ανατολίας όσο και το εμπορικό παρελθόν της Μεσογείου», ανέφερε ο Ερσόι.
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