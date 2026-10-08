Μακροζωία: Το ορεινό χωριό που οι γυναίκες έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να φτάσουν τα 100

Η Μπολοτάνα της Σαρδηνίας διεκδικεί μια θέση στις «μπλε ζώνες» - Τα στοιχεία επιβίωσης και οι πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, την κίνηση και τους οικογενειακούς δεσμούς