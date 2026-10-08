Μακροζωία: Το ορεινό χωριό που οι γυναίκες έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να φτάσουν τα 100
Μακροζωία: Το ορεινό χωριό που οι γυναίκες έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να φτάσουν τα 100
Η Μπολοτάνα της Σαρδηνίας διεκδικεί μια θέση στις «μπλε ζώνες» - Τα στοιχεία επιβίωσης και οι πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, την κίνηση και τους οικογενειακούς δεσμούς
Στη Μπολοτάνα, ένα ορεινό χωριό περίπου 2.300 κατοίκων στη Σαρδηνία, οι ερευνητές αναζητούν κάτι περισσότερο από ιστορίες ανθρώπων που έσβησαν εκατό κεράκια. Εξετάζουν ένα ασυνήθιστο μοτίβο επιβίωσης, με τις γυναίκες να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες να φτάσουν τα 100, εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει τα 70.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Aging και συνυπογράφεται από τον S. Jay Olshansky, ομότιμο καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. Σύμφωνα με την παρουσίαση του πανεπιστημίου, η εκτιμώμενη πιθανότητα διαμορφώθηκε στο 13,8%, έναντι περίπου 3,5% στην Ιταλία και 3,6% στις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Aging και συνυπογράφεται από τον S. Jay Olshansky, ομότιμο καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. Σύμφωνα με την παρουσίαση του πανεπιστημίου, η εκτιμώμενη πιθανότητα διαμορφώθηκε στο 13,8%, έναντι περίπου 3,5% στην Ιταλία και 3,6% στις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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