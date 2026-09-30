«Καμπανάκι» για τον εγκέφαλο η αϋπνία – Αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
YGEIAMOU.GR
Αϋπνία Εγκεφαλικό επεισόδιο Άνοια

«Καμπανάκι» για τον εγκέφαλο η αϋπνία – Αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Μεγάλη ανασκόπηση συνδέει την αϋπνία με το εγκεφαλικό επεισόδιο, τις νοσηλείες αλλά και προβλήματα ψυχικής και εγκεφαλικής υγείας

«Καμπανάκι» για τον εγκέφαλο η αϋπνία – Αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν η αϋπνία γίνεται επίμονη, οι συνέπειές της ενδέχεται να ξεπερνούν κατά πολύ την κόπωση της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Sleep Medicine Reviews, η αϋπνία σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και υψηλότερες πιθανότητες νοσηλείας για οποιαδήποτε αιτία. Αντίστοιχα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν συσχετίσεις με την κατάθλιψη, τις αυτοκτονικές συμπεριφορές και ορισμένες μορφές άνοιας.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη η αϋπνία να αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως πρόβλημα του ύπνου, αλλά ως πιθανός δείκτης της συνολικότερης κατάστασης της υγείας του εγκεφάλου και της ψυχικής υγείας.

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Μαρία Κοτοπούλη
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