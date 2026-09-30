Ενέσιμες θεραπείες και βλαστοκύτταρα στο στόχαστρο του Medwatch – Πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 ημέρες

Το medwatch εντόπισε μέσα σε μόλις 10 ημέρες περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα, με εκατοντάδες ευρήματα για ιατρικές πράξεις, ενέσιμες θεραπείες, βλαστοκύτταρα και συνταγογραφούμενα φάρμακα