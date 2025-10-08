H μαγική φράση που μπορεί να ηρεμήσει ένα θυμωμένο παιδί ή έναν οργισμένο έφηβο
Γονείς Θυμός Συναισθήματα

H μαγική φράση που μπορεί να ηρεμήσει ένα θυμωμένο παιδί ή έναν οργισμένο έφηβο

Μια μικρή φράση δύο προτάσεων, που προτείνει ένας ψυχολόγος, μπορεί να κατευνάσει το θυμό του παιδιού, σε κάθε ηλικία. Δοκιμάστε την!

Μαρία Κοτοπούλη
Ένα νήπιο που κλαίει στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ, με μια μαμά σε απόγνωση που προσπαθεί να το ηρεμήσει. Ένα παιδί που φοιτά στο δημοτικό και δε θέλει να κάνει τα μαθήματά του. Ένας έφηβος που αντιδρά όταν του απαγορεύσετε να βγει επειδή είναι τιμωρία. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι περιπτώσεις, εκτός από τον θυμό; Μια φράση που μπορεί να βάλει τέλος στην ανησυχία τους.

Αυτή η φράση, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, Δρ. Jeffrey Bernstein, Ph.D., κάνει θαύματα και μπορεί να κατευνάσει τον θυμό ενός παιδιού οποιασδήποτε ηλικίας, και είναι εξαιρετικά απλή: «Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος/η αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για σένα».

