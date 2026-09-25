Τι αλλάζει στο πιάτο μας με τη νέα διατροφική πυραμίδα – Οι ειδικοί εξηγούν
Τι αλλάζει στο πιάτο μας με τη νέα διατροφική πυραμίδα – Οι ειδικοί εξηγούν
Ο παθολόγος-διαβητολόγος Ανδρέας Μελιδώνης και οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι Κάρολος Παπαλαζάρου και Ευτυχία Τσιάμη του Metropolitan Hospital εξηγούν τι αλλάζει στο πιάτο μας με τις νέες συστάσεις της διατροφικής πυραμίδας
*Γράφουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και οι συνεργάτες Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι κ. Κάρολος Παπαλαζάρου και η κυρία Ευτυχία Τσιάμη, Metropolitan Hospital
Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) δημοσίευσε πρόσφατα νέες διατροφικές οδηγίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διατροφής και στην προτίμηση σε αληθινά τρόφιμα και όχι στην ποσότητα, δηλαδή στην αποκλειστική μέτρηση των συνολικών θερμίδων και στην αποφυγή των ενεργειακά πυκνών τροφίμων, όπως ίσχυε στις προηγούμενες οδηγίες.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και στην επιλογή τροφών που προέρχονται από τη φύση, με προτεραιότητα στα πρωτεϊνικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το βόειο και χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά πλήρων λιπαρών.
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Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) δημοσίευσε πρόσφατα νέες διατροφικές οδηγίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διατροφής και στην προτίμηση σε αληθινά τρόφιμα και όχι στην ποσότητα, δηλαδή στην αποκλειστική μέτρηση των συνολικών θερμίδων και στην αποφυγή των ενεργειακά πυκνών τροφίμων, όπως ίσχυε στις προηγούμενες οδηγίες.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και στην επιλογή τροφών που προέρχονται από τη φύση, με προτεραιότητα στα πρωτεϊνικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το βόειο και χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά πλήρων λιπαρών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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